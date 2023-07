François Bourassa et Alain Caron: deux Québécois à voir d’ici la fin du FIJM

François Bourassa et Alain Caron, deux figures importantes du jazz au Québec et des piliers du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), se produiront respectivement vendredi et samedi, en début de soirée, avec leur ensemble respectif.

François Bourassa Quartet

Photo Mathieu Rivard

De retour au bercail après une escale à Londres, où il a donné une série de concerts, François Bourassa lancera Swirl, son 11e album de compositions, vendredi soir, pendant son concert au club de jazz Dièse Onze.

Il sera accompagné à la contrebasse, à la batterie et au saxophone par les membres de son quartet avec qui il joue depuis des années. «Il y a vraiment une interaction forte dans le groupe. On a beaucoup de plaisir à jouer ensemble et je pense que ça parait dans la musique», a prévenu François Bourassa, jeudi matin, au bout du fil.

Enregistré au Studio Piccolo de Montréal l’été dernier, ce nouvel album n’a pas été créé en réaction à un moment précis, a expliqué le compositeur. «J’essaie de m’aventurer et de sortir de ma zone de confort au niveau des compositions. De prendre des risques», a-t-il expliqué.

«Je n’ai pas de source d’inspiration précise, mais c’est un peu mon bagage musical des dernières années, l’évolution et les choses qui me font avancer. C’est un défi perpétuel», a-t-il ensuite poursuivi en souriant.

Il décrit d’ailleurs ce projet, d’énergique et de complice.

François Bourassa, qui est accessoirement le fils de l’ancien premier ministre du Québec Robert Bourassa, se trouve toujours aussi chanceux de pouvoir se produire à Montréal. Il fait d’ailleurs partie de la programmation, presque chaque année, depuis sa victoire au Concours de jazz en 1985.

Alain Caron dans un ensemble à neuf musiciens

Photo fournie par Alain Caron

Le bassiste Alain Caron se produira quant à lui samedi, au Gesù, dans un ensemble, à son initiative, regroupant neuf musiciens.

«C’est un projet spécial pour l’été», a-t-il avisé.

«J’avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment, de refaire des arrangements sur des pièces de mon répertoire, mais avec une section de cuivres, dont deux trompettes et trois saxophones, plus une section rythmique de quatre musiciens, pour un total de neuf musiciens sur scène», a décrit le bassiste, qui travaille sur ce programme depuis le mois de janvier.

«Depuis les dernières années, sur mes disques, j’avais deux ou trois morceaux avec une section de cuivres. C’est quelque chose qui m’a toujours intéressé et j’ai fait quand même pas mal de big bands, mais partir en tournée à neuf musiciens ce n’est pas toujours évidemment, surtout de nos jours», a-t-il poursuivi. Pour des raisons de logistique, il a donc toujours préconisé les duos, trios et quatuors.

Alain Caron peut d’ailleurs se targuer d’avoir joué à la toute première édition du FIJM en 1980 avec UZEB, son groupe de jazz fusion. Il s’y produit depuis tous les deux ans, principalement en salle.

«La pandémie a changé bien des choses dans le paysage de la musique jazz à Montréal. Il y a des lieux de diffusion qui ont disparu, d’autres qui tendent à réapparaître. C’est toujours en mouvement. Mais je trouve qu’il y a une belle relève musicale qui se met en place. Il y a vraiment des talents incroyables ici», a souligné le bassiste, qui enseigne aussi le jazz à l’Université de Montréal.

Après son concert au Gesù, Alain Caron s’envolera pour l’Italie où il donnera une série de concerts, avant de revenir dans la province pour ses concerts prévus au Festi Jazz de Mont-Tremblant, en août, et au Festi Jazz de Rimouski, en septembre.