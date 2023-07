Frappes israéliennes sur le sud du Liban après un tir de mortier

L'armée israélienne a indiqué jeudi mener des frappes sur le sud du Liban après l'explosion d'un mortier tiré selon elle à partir de ce territoire.

Ce nouvel incident frontalier entre le Liban et Israël, deux pays techniquement en état de guerre, a eu lieu dans la zone frontalière entre le Liban et le territoire du Golan syrien occupé et annexé par Israël.

«Un tir a été effectué depuis le territoire libanais et a explosé à côté de la frontière en territoire israélien», a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué, précisant ensuite à l'AFP qu'il s'agissait d'un tir de mortier.

«En réponse, l'armée frappe actuellement la zone à partir de laquelle le tir a été effectué en territoire libanais», ajoute le communiqué militaire.

Au Liban, l'agence de presse officielle Ani a rapporté qu'«un bombardement d'artillerie israélien avait lieu en ce moment aux alentours de la localité de Kfarchouba», faisant état de plus de quinze obus d'artillerie de calibre 155 mm.

Plus tôt dans la matinée, le Hezbollah avait dénoncé la décision israélienne de construire un mur autour du village de Ghajar, situé à cheval entre la partie du Golan syrien occupée par Israël et le Liban, appelant à agir pour «empêcher une consolidation de l'occupation».

Après le retrait israélien du sud du Liban en 2000, mettant fin à 22 ans d'occupation, l'ONU a tracé une ligne bleue fixant la frontière entre les deux pays.

Cette ligne place la partie nord de Ghajar au Liban et la partie sud dans la section du Golan occupée et annexée par Israël.

Dans un communiqué, le puissant parti chiite libanais a dénoncé la mise en place par les forces israéliennes «d'une clôture de barbelés et la construction d'un mur de béton autour de toute la localité», qui «sépare ce village de son environnement naturel et historique au sein du territoire libanais»