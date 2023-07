Hydro-Québec et Loto-Québec délaissent Facebook

Après Québecor, Cogeco, La Presse, le gouvernement canadien et celui du Québec, Hydro-Québec et Loto-Québec ont décidé jeudi de suspendre eux aussi leurs publicités sur Facebook et Instagram pour protester contre la menace du géant du web de bloquer le contenu journalistique.

«Hydro-Québec suspend jusqu’à nouvel ordre ses placements publicitaires sur les plateformes Meta Facebook et Instragam», a indiqué Louis-Olivier Batty, conseiller stratégique chez Hydro-Québec, dans un courriel, jeudi.

Ce faisant, Hydro-Québec devient la deuxième société d’État à poser ce geste, après la SAQ qui l’a fait la veille en premier.

«Nous avons suspendu nos publicités sur FB. Nous privilégions largement les achats publicitaires auprès des médias québécois et les achats sur Facebook sont marginaux en comparaison», a confirmé par la suite au Journal Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec.

Plus de 6,7 M$ en publicité

Québec avait exprimé le souhait que ses sociétés d’État coupent l’achat de publicités à Meta, mais en précisant ne pas pouvoir les y forcer.

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Québec a dépensé plus de 6,7 millions $ en publicité sur Facebook et Instagram, pour une moyenne d’environ 1,3 million $ annuellement.

À titre de comparaison, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 50 millions $ en publicité sur ces plateformes pendant la même période.

Mercredi, une vaste mobilisation s’est formée contre les menaces de Meta de bloquer les contenus journalistiques canadiens sur ses plateformes, alors que le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, plusieurs villes et médias ont décidé d’interrompre leurs placements publicitaires chez le géant du web.