Lac-Mégantic est renée de ses cendres tel un phénix

Il y a 10 ans, nous étions tous rivés devant notre téléviseur. Lac-Mégantic était le théâtre d’un drame qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, qui a détruit tout un centre-ville et qui a marqué au fer rouge le Québec en entier.

Il y a 10 ans, nous comptions nos morts, ou ceux qui restaient. Nous lisions des récits effroyables de ceux qui ont réussi à fuir, qui se sont jetés dans l’eau en abandonnant toute leur vie, parfois même des membres de leur famille.

Il y a 10 ans, on découvrait à quel point la réglementation ferroviaire était déficiente, dangereuse et laxiste.

Il y a 10 ans, le Québec s’est réveillé dans l’horreur la plus totale.

Depuis, Lac-Mégantic s’est reconstruite, mais la plaie est toujours présente, douloureuse, béante. Une plaie qui ne cicatrisera probablement jamais.

Alors que nous commémorons ce triste anniversaire, que l’on souligne la perte de 47 citoyens qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, il est important de rappeler le leadership de la première ministre Marois et de son gouvernement dans la gestion de cette crise sans précédent.

Elle a été non seulement présente physiquement sur les lieux du drame, mais elle a également su réconforter les familles endeuillées et sinistrées sans jamais prendre trop de place. C’était digne.

Il y a eu également la fameuse mairesse Colette Roy-Laroche qui, du jour au lendemain, a été propulsée à l’avant-plan médiatique et qui a touché le cœur des Québécois de toutes les régions du Québec. Sa résilience, sa détermination, sa proximité avec son monde et sa force étaient ressenties de tous.

Il y a également Geneviève Guilbault, qui y était à titre de porte-parole du Bureau du coroner et qui avait l’insoutenable responsabilité de nous informer de l’avancement des travaux d’identification des malheureuses victimes.

Lac-Mégantic nous a également permis de constater de leadership de ces femmes qui ont fait la différence. C’était il y a 10 ans. Bien des choses ont changé depuis. La ville est renée de ses cendres. Littéralement.

Espérons que ceux qui prendront un verre ce soir et pour toujours dans un de ses charmants cafés et restaurants pourront le faire dans la quiétude, la paix et la joie.