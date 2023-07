Leafs : cinq ans et pas plus pour Auston Matthews?

Le prochain contrat de l’attaquant Auston Matthews avec les Maple Leafs de Toronto reste à signer et les spéculations à ce propos se poursuivent, certaines d’entre elles risquant de déplaire aux partisans de l’équipe.

L’Américain sera admissible à l’autonomie sans compensation à l’été 2024 s’il ne conclut pas une nouvelle entente d’ici là. Si plusieurs amateurs se croisent les doigts pour le voir accepter un pacte de huit ans, il ne faut pas nécessairement s’attendre à un engagement de longue durée. Ainsi, le site The Fourth Period a émis quelques informations plutôt préoccupantes cette semaine. Non seulement les deux parties ne seraient pas proches de régler le dossier, mais le hockeyeur vedette souhaiterait un contrat d’une durée maximale de cinq ans.

À lire aussi: Fini le «coaching» pour Alain Vigneault

À lire aussi: L'avenir d'Elias Pettersson incertain

À lire aussi: Alexis Lafrenière commente les rumeurs à son sujet

Peu importe le dénouement des pourparlers avec le nouveau directeur général Brad Treliving, Matthews gagnera 11,640 millions $ la saison prochaine, la dernière d’une entente de cinq ans et de 58,195 millions $. Double vainqueur du trophée Maurice-Richard et détenteur d’un Hart, le numéro 34 affiche 299 buts au compteur. L’an passé, il a touché la cible 40 fois et ajouté 45 aides pour 85 points en 74 matchs. Lors de la campagne précédente, le patineur avait excellé avec une soixantaine de filets.