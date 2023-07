L'ex-contrôleur ferroviaire toujours hanté par le monstre de Lac-Mégantic

L’ancien contrôleur ferroviaire Richard Labrie, qui a été blanchi à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic, s’est exprimé avec émotions sur les événements dans le cadre des commémorations, 10 ans plus tard.

«Je compare ça à un petit monstre dans ma tête. Le monstre y sort et je le flatte. Je le caresse un petit peu, je le flatte. J’y parle un petit peu et là il retourne se coucher, jusqu’à la prochaine fois...»

M. Labrie était le contrôleur ferroviaire le soir de la tragédie. C’est lui qui avait dit à Thomas Harding, le conducteur du train, qu’il n’avait pas besoin de retourner sécuriser le convoi.

Le train rempli de pétrole avait par la suite déraillé au centre-ville de Lac-Mégantic, provoquant une gigantesque explosion.

«Le choc a été dur. J’ai été un bon bout de temps, au-dessus d’un mois, à ne pas regarder la télé, à ne rien regarder, à rester chez nous», confie-t-il à la journaliste de TVA Nouvelles, Mélissa Fauteux.

Les trois anciens employés de la compagnie de chemin de fer de la Montreal, Maine & Atlantic Railway (MMA), Thomas Harding, Jean Demaître et Richard Labrie, avaient été accusés de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes. Ils ont toutefois été tous les trois blanchis en 2018 après un procès qui s’est éternisé sur 14 mois.

Richard Labrie s’exprime toujours avec le cœur gros, même si plusieurs années se sont écoulées depuis.

«Il y a eu l’accident, la tragédie, l’arrestation. Il y a eu le procès, il y a eu l’après-procès et puis là, il y a le 10e [anniversaire].»

«On n’est plus comme avant et on ne peut plus revenir comme avant. Les marques sont trop profondes, sont trop dures. On ne pas revenir comme avant...»

M. Labrie a raconté que les impacts de la tragédie ne sont pas seulement psychologiques.

«Côté monétaire, la claque a été terrible. Je vais avoir 65 ans dans un mois et il n’est pas question que je prenne ma pension. Je dois encore un bon montant pour mes avocats.»

M. Labrie ne savait toujours pas s’il se présenterait à la commémoration de l’événement au moment de l’entrevue.

«J’y pense beaucoup d’aller faire un tour là-bas. Ça va être dur, mais ça va être une grosse étape à franchir.»

Il a finalement assisté à la messe malgré une nervosité apparente.

Un geste symbolique qui l’aidera à tourner la page.

