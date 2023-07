L’héritage télévisuel de Denise Bombardier

On parle beaucoup de l’héritage de Denise Bombardier, comme si on prenait soudainement conscience, avec son départ, de la profonde empreinte qu’elle a laissée sur le Québec.

On se souvient de ses grands combats et de son courage. J’aimerais, si on me permet d’y revenir, parler aussi de ce qu’on appellera son héritage télévisuel.

Denise Bombardier fut une grande, une très grande intervieweuse.

Exigence

Elle a connu la belle époque de la télé, qui n’était pas écrasée par le culte des effets spéciaux, qui ne fonctionnait pas sur un rythme effréné.

Qui la rencontrait à l’écran ne se contentait pas de passer sur un plateau comme un autre. Il était convié à un rendez-vous exceptionnel, auquel l’intervieweuse s’était préparée, d’ailleurs. Politiciens, intellectuels, écrivains: ils devaient être à la hauteur de celle qui leur faisait l’honneur de les inviter.

Cela s’inscrivait évidemment dans une société qui résistait aux excès de l’égalitarisme. Que reste-t-il de cette époque?

Plus grand-chose, honnêtement.

Il reste certainement quelques grands intervieweurs dans l’espace public. Mais ils s’inscrivent dans une niche médiatique spécifique, réservée aux aficionados.

La «démocratisation» de la parole publique, surtout depuis l’avènement des réseaux sociaux, a trop souvent correspondu à un nivellement par le bas.

Il suffit d’accéder à une forme même mineure de «célébrité» pour se croire d’un coup appelé à éclairer la société de son opinion, qui n’est souvent qu’un ressenti, et plus encore, un ressenti conformiste, car rien n’effraie tant l’individu contemporain que de ne pas se sentir dans le troupeau.

Denise Bombardier avait aussi le sens du débat.

Mais le débat, chez elle, n’était pas qu’une confrontation d’opinions.

Elle rappelait qu’une opinion qui n’est pas travaillée, qui ne s’inscrit pas dans un travail de pensée, est d’un intérêt plutôt mineur.

Pour elle, un débat n’était pas une série de témoignages où chacun exposait son ressenti. Il fallait des arguments. Politiques. Historiques. Sociologiques. Culturels. Littéraires. C’est ce qui rend d’ailleurs un échange intéressant, à la fois pour ceux qui y participent, et pour ceux qui y assistent.

On se demandera alors une chose simple: une nouvelle Denise Bombardier serait-elle possible aujourd’hui?

La société médiatique, globalement, n’a plus vraiment d’espace pour le type de journalisme qu’elle pratiquait.

Personnalité

Cela s’accompagne d’un autre problème.

Notre société ne tolère plus les personnalités exubérantes, fortes, capables de s’imposer dans un milieu hostile. Elle fabrique plutôt des clones, terrifiés à l’idée de tenir tête à leurs semblables, s’ils ont le malheur de ne pas penser comme l’exige la morale officielle du moment.

Quand une femme a une personnalité forte, résolue, on la traite de folle.

Quand un homme tient tête à la meute, on le traite d’extrémiste.

Et pourtant, l’admiration pour Denise Bombardier qui remonte à la surface depuis mardi témoigne d’un manque, d’un désir d’admirer, et ils sont nombreux à espérer que quelques figures prendront la suite, assumeront son héritage, pour le faire vivre et l’incarner.