LNH : les plus grandes saisons de recrues

Les Blackhawks de Chicago ont eu la chance de sélectionner au premier rang le jeune prodige Connor Bedard au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) et les attentes seront ainsi très élevées envers celui considéré comme un joueur de génération.

Voici un classement des cinq meilleures productions offensives de recrues dans l’histoire de la LNH.

Getty Images via AFP

5 - Sidney Crosby, Penguins de Pittsburgh, saison 2005-2006 (102 points)

En 2004-2005, un jeune espoir du nom de Sidney Crosby faisait la pluie et le beau temps avec l’Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). À la suite d’un conflit de travail dans la LNH, les Penguins de Pittsburgh ont eu la main heureuse en remportant la loterie du repêchage de 2005. Le natif de la Nouvelle-Écosse a été sensationnel à ses débuts dans la grande ligue inscrivant un impressionnant total de 102 points (39 buts, 63 aides) en 81 matchs. Il est ainsi devenu le plus jeune hockeyeur à atteindre la barre des 100 points à l'âge de 18 ans. Crosby a également enfilé l’aiguille à 16 reprises en supériorité numérique pendant sa première saison. Un des faits marquants de cette saison fut le but qu’il a marqué en tirs de barrage contre José Théodore, du Canadien de Montréal. L’attaquant avait complètement déculotté le gardien du CH avec une feinte du revers faisant lever la bouteille d’eau.

Photo d'archives, Leopold Rousseau

4 - Dale Hawerchuk, Jets de Winnipeg, saison 1981-1982 (103 points)

Repêché au premier rang par les Jets de Winnipeg lors de l’encan de 1981, Dale Hawerchuk est rapidement devenu le visage de la concession du Manitoba. Il a terrorisé les gardiens adverses au cours de sa saison baptême dans la LNH avec une production de 103 points, soit 45 buts et 58 aides, en 80 affrontements. Ce rendement en attaque lui a permis à l’époque de devenir la plus jeune recrue à inscrire 100 points en une seule campagne. Au terme de cette remarquable année, Hawerchuk a mis la main sur le trophée Calder, remis au meilleur joueur de première année dans la saison régulière. Il fut d’ailleurs le premier dans l’histoire des Jets de Winnipeg à recevoir cet honneur.

Getty Images via AFP

3 - Alexander Ovechkin, Capitals de Washington, saison 2005-2006 (106 points)

En 2004, les Capitals de Washington ont eu l’honneur de sélectionner celui qui allait changer le visage de la concession de la capitale américaine, Alexander Ovechkin. En raison du conflit de travail dans le circuit Bettman en 2004-2005, les débuts d’«Ovi» ont eu lieu la même année que son rival Crosby. Cela ne l'a tout de même pas empêché de mettre en banque 52 buts (dont 21 avec un homme en plus) et ajouter 54 aides pour un grand total de 106 points en 81 duels. Le Russe est la dernière recrue ayant marqué au moins 50 buts. À l’issue de cette saison, Ovechkin a remporté le Calder, devançant ainsi Sidney Crosby au scrutin.

Le Journal de Montreal

2 - Peter Stastny, Nordiques de Québec, saison 1980-1981 (109 points)

L’évasion des frères Stastny est sans aucun doute un scénario digne des films hollywoodiens. Peter et Anton ont tout d’abord fui le régime communiste de la Tchécoslovaquie afin de se diriger vers la ville de Québec en 1980. Par la suite, leur frère Marian s'est amené dans la Vieille Capitale. Sur la patinoire, ce fut Peter qui a attiré tous les projecteurs vers lui en raison de ses spectaculaires performances. Débutant sa carrière dans le grand circuit à 24 ans, Peter Stastny est devenu la première recrue d’origine tchécoslovaque à dépasser les 100 points, avec 39 buts et 70 aides, totalisant 109 points en 77 rendez-vous.

1 - Teemu Selanne, Jets de Winnipeg, saison 1992-1993 (132 points)

AFP

La palme de ce classement revient sans aucun doute à l’attaquant Teemu Selanne qui, à l'époque, évoluait avec les Jets de Winnipeg. Le Finlandais a réussi un exploit qui ne sera fort bien jamais répété. Le premier choix de l’équipe de Winnipeg en 1988 a quitté son pays natal afin de faire le saut dans le prestigieux circuit nord-américain. Il a mis la barre très haute avec une production offensive de 132 points en 84 affrontements. Ses 76 buts constituent toujours la marque à battre pour les recrues. L’ailier droit ne fut jamais en mesure d’accomplir une fois de plus ce fait d’armes au cours de sa glorieuse carrière de 21 ans dans la LNH. Sans grande surprise, le titre de la recrue par excellence du circuit lui est revenu au terme de la campagne.