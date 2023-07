Mégantic: l’échec du fédéral

Récemment, le ministre des Transports Omar Alghabra racontait que son prédécesseur Marc Garneau a reçu en 2018 un gros clou noir d’un rail de la voie ferrée de Lac-Mégantic.

Un symbole fort offert par un résident de la municipalité pour être sûr qu’Ottawa ne les oublie pas.

Dix ans après la tragédie, les Méganticois n’ont pas oublié.

La vie a peut-être recommencé, mais au centre-ville de Lac-Mégantic, la voie ferrée est toujours en service pour leur rappeler.

S’il fallait un vrai symbole de l’incompétence du gouvernement fédéral, le voici.

C’est inacceptable qu’il n’y ait toujours pas de voie de contournement. C’est inacceptable qu’Ottawa ait laissé les choses traîner et qu’on refuse toujours de tenir une enquête publique.

Il faut le faire. Tant les citoyens qui veulent une voie de contournement que ceux qui sont contre la voie actuelle déplorent la gestion du fédéral.

L’un d’eux avait une belle formule: le gouvernement crée de la division plus que de la guérison.

La division

Les propriétaires visés par les expropriations pensent organiser une contestation judiciaire.

Ils ont des craintes pour les milieux humides, pour les nappes phréatiques et pour leurs résidences.

Le gouvernement aurait dû prendre le leadership dès le début: asseoir tout le monde autour de la même table, les écouter et aller de l’avant avec le projet le plus consensuel.

Un autre tracé plus coûteux existait. Mais on l’a rejeté. Une plus grande adhésion de la population aurait peut-être permis au projet de voir le jour plus rapidement.

Loin d’être rassurant

L’autre problème et sûrement celui qui est le plus inquiétant: plusieurs experts affirment qu’un autre déraillement de train transportant des matières dangereuses est possible. Dix ans après Mégantic!

Là aussi Ottawa a échoué à rassurer la population.

Oui, Ottawa a réduit la vitesse permise pour les trains dans les zones rurales et urbaines et rehaussé les inspections des voies. Mais c’est loin d’être suffisant.

Bruce Campbell, professeur auxiliaire en études environnementales à l'Université York, de Toronto, disait récemment en entrevue à La Presse canadienne que le gouvernement n'avait pas apporté les mesures nécessaires pour éviter une autre catastrophe du genre.

Il n’est pas le seul. Allez regarder le documentaire Lac-Mégantic – Ceci n'est pas un accident.

Et les chiffres leur donnent raison.

On a connu 86 accidents ferroviaires impliquant du transport de matières dangereuses, en 2021, selon le Bureau de la sécurité des transports (BST).

Il y a eu entre 30 et 60 accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant chaque année depuis 2011. Le genre d’incident qui s’est produit à Lac-Mégantic.

En 2020, la vérificatrice générale concluait que «même si des progrès ont été réalisés, il y a encore des lacunes dans la surveillance des marchandises dangereuses par Transports Canada».

Cette année, 23 wagons de trains ont déraillé à l’ouest de Saskatoon, en juin. En avril, un train de marchandises a déraillé dans le Maine, déversant du carburant. Quatre wagons de bois ont brûlé.