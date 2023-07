Montréal Complètement cirque: l’effet «Barbu» opère toujours

Le Cirque Alfonse était de retour au festival Montréal Complètement cirque, jeudi soir, pour y présenté son grand classique, «Barbu».

S’inspirant des foires d’antan, le cabaret «electro trad» de la famille Carabinier-Lépine nous replonge aux origines des cirques montréalais de la fin du 19e jusqu’au 20e siècle. Il met en scène des grands classiques de l’art circassien, comme l’avaleur de couteau à deux têtes, la femme à barbe, les patineurs acrobates, le saut de bascule, l’homme fort et le magnifique Loukâs Le Mentaliste.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Présenté un peu partout dans le monde depuis sa création en 2014, «Barbu» est devenu avec le temps une valeur sûre. À la fois drôle et captivant, ce troisième spectacle de la troupe québécoise, originaire de Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière, donne lieu à des performances exceptionnelles, comme celle de la voltigeuse tenue par son chignon qui virevolte haut dans les airs ou encore celle des pyramides humaines de plusieurs étages, mais aussi à une bonne dose d’exhibitionnisme.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le spectacle de 75 minutes, qui a été joué ces dernières années dans différentes salles de la métropole, était présenté jeudi dans le nouvel Espace St-Denis. Les écrans et les projections colorées, qui font le tour de la salle, ont pleinement contribué à l’immersion du public au cœur de cette foire de curiosités et d’excentricités qui s’est terminé dans la fête, l’alcool et la tarte à la crème.

Rave circassien et nudité

Sur les planches, avec les artistes, le groupe maison, composé d’une batteuse, d’un bassiste et d’un chanteur-arrangeur qui jouait aussi du violon, s’est assuré que les spectateurs passent un agréable moment dans ce grand «rave» circassien. À de nombreuses reprises, le public était entrainé à taper des mains et à renvoyer la réplique lors des chansons à réponses.

La scène, construite comme une passerelle de défilé, rappelait celle des cabarets d’époque et s’avance presque jusqu’au milieu de la salle. La proximité avec le public était d’autant plus tranchante lorsque les artistes parcourent les allées pour boire le verre de vin d’un spectateur, danser lascivement à table, ou lancer des accessoires de jonglerie en direction de la scène.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La mise en scène très efficace d’Alain Francoeur est donc arrivée, une fois de plus, à conjuguer parfaitement l’enchaînement rapide, sans temps mort, de tableaux, et à maintenir l’attention de l’assistance en tout temps. La musique, le cirque et autres dérapages s’y sont aussi entrecroisés sans faux pas, mais surtout dans l’humour et la bonne humeur.

Chaque artiste est également parvenu à démontrer son savoir-faire et ses couleurs qui lui leur est propre.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Barbu» du Cirque Alphonse sera présenté à l’Espace St-Denis jusqu’au 16 juillet. Attention, le spectacle se termine en nudité.