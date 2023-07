Montréal complètement cirque: «The Pulse», un spectacle chargé et solennel

La 14e édition du festival Montréal complètement cirque s’est ouverte d’une manière très originale mercredi soir à La TOHU.

La troupe australienne Gravity & Other Myths y présentait sa nouvelle création, The Pulse, sous la direction de Darcy Grant, pour la première fois en Amérique du Nord.

Conçue au départ comme un spectacle-événement en réaction à la pandémie, l’aventure de la troupe s’est finalement poursuivie étant donné l’engouement du public.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Pendant 70 minutes, 24 acrobates et 36 chanteuses espagnoles du Chœur de jeunes filles Orfeò Català ont célébré la fin de cette période abstraite par la fusion des corps et des voix. Aucun appareil ni instrument n’a été utilisé de tout le spectacle.

Vertiges et longueurs

La pièce s’est ouverte dans le silence. Les lumières de la salle étaient encore allumées. Sur la grande scène vide qui coupait la salle circulaire en deux, une première chanteuse et une première acrobate se sont fait face longuement. Tranquillement, elles ont été rejointes par le reste de la bande, qui affluait au compte-goutte, tandis que les lumières dans l’assistance se tamisaient.

Les chanteuses ont regagné leur place sur les planches, battant la mesure avec un décompte répétitif qui devenait de plus en plus agaçant, jusqu’à la cacophonie, puis jusqu’à ce que la cacophonie devienne agréable à l’oreille et puissante. S’exécutant si bien en a cappella qu’accompagné d’une bande audio, le chœur a définitivement apporté quelque chose de solennel à ce spectacle, en plus d’y dicter le ton; le pouls de la soirée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La vingtaine d’acrobates s’est pour sa part mise en œuvre, tout doucement, avec quelques figures au sol et pyramides humaines de nombreux étages, dont certaines ont donné le vertige par moment.

Les jeux de lumière réussis ont apporté beaucoup de variation à la pièce, qui avait quelques longueurs et redites au niveau des figures proposées par la troupe australienne.

De son côté, le public s’est laissé surprendre, appréciant particulièrement les transitions d’un tableau à l’autre, qui se soldaient presque toujours par un gong, alors que la musique s’arrêtait drastiquement et que les acrobates s’effondraient au sol simultanément. La réaction de l’assistance a aussi été très forte à la toute fin.

L’union fait la force

Malgré tout, le spectacle est parvenu bien à traduire le contexte social et les tensions qui se sont fait sentir au cours de la pandémie.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le mouvement y est omniprésent. Même le chœur se déplace, communique et s’amalgame aux circassiens, créant une synchronicité et une belle proximité entre ces deux univers. L’effet de groupe est par ailleurs imposant et impressionnant, nous rappelant que le cirque est aussi un art de groupe.

Parmi les figures les plus réussies, notons l’escalier humain et la suspension d’une acrobate, maintenue au sommet d’une pyramide de trois étages par la gorge.

Du côté des morceaux les moins bien exécutés, soulignons la fin du premier acte, où les lumières de la salle se sont rallumées tandis que les artistes se sont précipités dans les gradins, en criant, pour décrocher une vingtaine de cordes, qu’ils ont assemblé et hissé au-dessus de la scène. Un long moment d’incompréhension s’est alors emparé de la salle.

Bien qu’elles ont été promenées en arrière-plan, les cordes ne seront jamais utilisées comme outils par les artistes.

Le spectacle The Pulse est présenté à La TOHU jusqu’à samedi. Montréal complètement cirque se poursuit jusqu'au 16 juillet.