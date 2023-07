MSG Sphere: voici ce que vous devez savoir sur cette nouvelle installation psychédélique

Une immense sphère, dont l’apparence est digne des récits les plus fous de science-fiction, est apparue en plein cœur de Las Vegas.

Ne vous inquiétez pas: l’étrange installation n’est pas un cadeau légué par des amis originaires d’une galaxie fort lointaine.

Il s’agit d’une nouvelle salle de spectacle greffée au mythique Venetian Resort, l’un des plus gros complexes hôteliers et de divertissement de la ville du vice. Après environ 5 ans de travaux et un investissement pharaonique de 2,3 milliards de dollars, la MSG Sphere ouvrira enfin ses portes à la fin de l’été. C'est le projet le plus cher jamais réalisé dans l'histoire de Las Vegas.

AFP

La sphère, haute de 111 mètres et large de 157 mètres et pouvant accueillir jusqu’à 18 000 personnes, sera le théâtre d’événements sportifs et de concerts. On pourra également y diffuser des films.

Il s’agirait de la plus grosse structure sphérique au monde, selon ses créateurs. Évidemment, ce qui fait le plus jaser, ce sont les 1,2 million de lumières D.E.L. qui recouvrent les parois extérieures de l'édifice et qui permettent la création de plusieurs ambiances psychédéliques.

La sphère s'est déjà transformée en œil géant, en Lune ou en ballon de basketball. Bref, il n’en fallait pas moins pour qu'elle devienne virale sur les réseaux sociaux.

Une série de concerts du groupe U-2 est déjà prévue à la programmation.