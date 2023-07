Mystérieuse agression à L’Île-des-Sœurs: un père de famille passé à tabac pour aucune raison apparente

Victime d’une agression sauvage et gratuite vendredi à Montréal par deux bandits qui ne lui ont étrangement rien soutiré, un homme et sa famille sont rongés par l’inquiétude.

«Rendu là j’aurais vraiment préféré qu’ils me volent quelque chose, qu’ils me demandent de l’argent ou d’autres choses question que je comprenne pourquoi j’ai mangé une volée de même», lance la victime de 51 ans, qui a demandé à taire son identité par crainte de représailles.

«Hey!»

Vendredi, peu avant midi, l’homme a quitté son domicile de L’Île-des-Sœurs afin d’aller acheter des fleurs dans une pépinière locale. De retour chez lui, alors qu’il venait d’ouvrir la portière arrière pour amener ses achats dans son jardin, il s’est fait interpeller.

«Hey!», a lancé l’un des deux jeunes hommes.

«Je me suis retourné, puis je me suis fait sauter dessus. Je suis tombé à terre et ils m’ont frappé à plusieurs reprises, principalement à la tête», se remémore-t-il.

Lorsqu’il a finalement pu lever la tête, il a pu apercevoir les silhouettes de ses deux agresseurs, qui ont ensuite pris la fuite à pied.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Sa femme, qui faisait du télétravail à l’étage de leur résidence, a aperçu la fin de la scène en regardant par la fenêtre.

Fraude à l’identité

La victime, un colosse de 6 pi et 240 lb, a subi une commotion cérébrale ainsi que plusieurs lacérations à la tête.

«Ma femme et mes enfants sont morts de peur, lance-t-il. C’est une menace inconnue, alors c’est vraiment stressant. Si c’est un message que je devais comprendre, je vous assure que je ne le comprends pas. Je pense vraiment qu’il y a eu erreur sur la personne.»

Le quinquagénaire fait ainsi référence à un vol d’identité dont il a été victime il y a quelques années. L’homme s’était fait avoir en investissant auprès d’un fraudeur, qui avait ensuite usurpé son identité.

«C’est la seule chose que je vois, dit celui qui est sans antécédent judiciaire. Est-ce qu’on a utilisé mon nom pour frauder d’autres personnes et est-ce que des gens m’en veulent à cause de ça? Possible.»

La police de Montréal poursuit son enquête dans le dossier et confirme qu’aucun suspect n’a été arrêté pour le moment. Les agresseurs, qui auraient attendu leur victime devant chez lui avant de lui sauter dessus, seraient plutôt jeunes et minces. L’un a la peau blanche, l’autre a la peau noire et ils mesureraient un peu moins de 6 pi. Ils portaient des vêtements amples et l’un d’eux arborait une casquette de baseball.