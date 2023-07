Nicolas Cage sera honoré à Montréal par le festival Fantasia

L’acteur américain Nicolas Cage débarquera au festival Fantasia de Montréal cet été, où il recevra le Prix de Carrière honorifique pour l’ensemble de son oeuvre.

De Double identité à Adieu Las Vegas, en passant par Éclair de lune, Air bagnards et Le Rocher, Nicolas Cage a laissé une marque indélébile sur le septième art au cours de ses quelque 40 années de carrière. Sa contribution au cinéma de genre est également légion, comprenant entre autres les titres Mandy, Ghost Rider, The Wicker Man, À train d'enfer et Renfield.

Le festival Fantasia profitera donc de la projection de son plus récent film, Sympathy for the Devil, pour remettre ce prix en mains propres à l’acteur américain. Décrit comme un film d’horreur psychologique, ce nouveau long-métrage de l’Israélien Yuval Adler mettra en scène un jeu du chat et de la souris impliquant un homme forcé de conduire un mystérieux passager aux lourds secrets.

RKSS en clôture

Après avoir fait sensation avec Turbo Kid en 2015, le collectif québécois Roadkill Superstars (RKSS) viendra clore le festival Fantasia en beauté avec leur nouvelle offrande: We Are Zombies, présenté pour l’occasion en première mondiale.

Adapté de la bande-dessinés Les zombies qui ont mangé le monde de Jerry Frissen, ce troisième long-métrage de François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell nous plongera dans un monde où les humains tentent de cohabiter avec une horde de zombies inoffensifs. Le résultat, une comédie noire, met en vedette Megan Peta Hill (Riverdale), Alexandre Nachi (Les bracelets rouges) et Derek Johns (The Boys).

Rappelons que c’est Les chambres rouges du cinéaste Pascal Plante qui ouvrira cette 27e édition de Fantasia avec sa première nord-américaine, prévue le 20 juillet. Parmi les autres titres à surveiller cette année, mentionnons le très attendu Talk to Me des jumeaux australiens Philippou, la comédie d’épouvante Apocalypse Clown de l’Irlandais George Kane et le film d’horreur Tiger Stripes qui a valu à la réalisatrice malaisienne Amanda Nell Eu le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes cette année.