Nouvelle importante à diffuser

Je viens de lire quelque chose d’estomaquant dans mon journal local pour la proche aidante que je suis auprès de mon fils autiste ainsi que de ma mère qui décline un peu plus chaque année. Saviez-vous, Louise, que le Centre canadien d’excellence pour les aidants a dénombré que nous effectuerions, nous les proches aidants du Canada, environ « 6 milliards d’heures non rémunérées chaque année à procurer des soins ». Donc nous consacrons trois heures de soins pour chaque heure payée dans le système de santé, et nous nous trouvons à fournir des soins équivalents à 2,8 millions de prestations de soins rémunérés à temps plein chaque année. »

Quand on lit ça, on aurait de quoi se péter les bretelles ! Surtout que « payés au taux courant, notre valeur économique serait supérieure à 100 milliards de dollars en 2022 ». Ce qui m’amène à vous demander comment il se fait qu’il nous soit encore si difficile d’obtenir le soutien de l’État à la vue des économies qu’on lui fait faire par notre travail bénévole. Y’a certainement quelqu’un qui dort sur la switch au gouvernement.

Proche aidante fière de l’être

Vous avez raison d’être fière. Le gouvernement du Québec a lancé son plan d’action pour les proches aidants en octobre 2021. On me dit qu’il serait trop tôt pour dire s’il fait une différence. Espérons quand même que la réponse soit OUI.