Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 7 juillet qui valent le détour.

Baseball: Braves d’Atlanta c. Rays de Tampa Bay

Getty Images via AFP

Les deux meilleures formations du baseball majeur vont croiser le fer à trois reprises au cours du prochain week-end dans une série qui promet d’être des plus enlevantes. Les Braves d’Atlanta ont un dossier de 58-28 et ils sont en tête du classement de la Ligue nationale. La formation de la Géorgie est en feu ces temps-ci. Elle a remporté neuf de ses dix derniers affrontements. Les Braves ont facilement disposé des Guardians de Cleveland par la marque de 8 à 1 jeudi après-midi. Pour ce qui est des Rays de Tampa Bay, ils vivent actuellement un premier passage à vide après leur spectaculaire début de saison où ils avaient remporté leurs 13 premiers duels. La formation floridienne vient de perdre ses quatre derniers rendez-vous et ils ont subi six revers à leurs 10 dernières sorties.

Prédiction: Victoire des Braves d’Atlanta - 2,00

Football: Stampeders de Calgary c. Blue Bombers de Winnipeg

Martin Chevalier / JdeM

Les Stampeders de Calgary connaissent un début de saison plutôt ordinaire avec un dossier de 1-2. Ils ont subi une défaite crève-cœur par la marque de 29 à 26 en prolongation contre les Roughriders de la Saskatchewan, le 24 juin dernier. Leur quart-arrière, Jake Meier avait connu une dure journée au bureau ne complétant que 18 de ses 35 passes, en plus d’avoir été intercepté à trois reprises. Il a d’ailleurs subi cinq interceptions en trois duels. Leurs adversaires, les Blue Bombers de Winnipeg, ont offert une solide prestation la semaine dernière en l’emportant par un pointage de 17 à 3 contre les Alouettes de Montréal dans une pluie torrentielle.

Prédiction: Plus de 27,0 points pour les Blue Bombers de Winnipeg - 1,76

Tennis: Matteo Berrettini c. Alex de Minaur

AFP

Matteo Berrettini (38e joueur mondial) s’est imposé en lever de rideau du Tournoi de Wimbledon en disposant de son compatriote italien Lorenzo Sonego (42e joueur au monde) en quatre manches de 6-7, 6-3, 7-6 et 6-3. Berrettini disputait un premier match depuis le Tournoi de Stuttgart le 12 juin dernier. Pour ce faire, il affronte l’Australien Alex de Minaur (17e raquette mondiale). Les deux joueurs se sont affrontés à trois reprises en carrière et de Minaur a triomphé à deux occasions.

Prédiction: Victoire de Alex de Minaur en trois manches - 3,65