Tom Cruise contre l’intelligence artificielle dans le 7e «Mission: Impossible»

Les fans de cascades seront comblés avec le septième «Mission: Impossible», en salles mercredi, dans lequel Tom Cruise mouille la chemise contre une intelligence artificielle hors de contrôle.

• À lire aussi: Tom Cruise espère continuer «Mission: Impossible» jusqu'à ses 80 ans

• À lire aussi: La chasse aux millions: quand Tom Cruise a peur de Christopher Nolan... et de Barbie

Quelque 27 ans après le premier film, «Mission: Impossible Dead Reckoning», tourné aux quatre coins du monde, est le premier de la saga à sortir en deux «chapitres»: le premier mercredi, et l’autre, déjà tourné, l’été prochain.

À lui seul, le premier volet a une durée record de 02h43, confirmant une tendance à l’inflation dans les grosses productions américaines, comme récemment «John Wick: Chapitre 4» et ses 02h50 ou «Avatar : la Voie de l’eau», qui passait largement la barre des 03h00.

Au crédit de «M:I 7», l’absence de temps mort: des canaux de Venise aux cimes des montagnes, en passant par Rome et Abu Dhabi, Ethan Hunt (Tom Cruise) enchaîne course-poursuites (dont l’une en Fiat 500 électrique) et cascades. Et affronte, signe des temps, une intelligence artificielle devenue hors de contrôle au point de menacer l’humanité.

Adepte des cascades réalisées lui-même et si possible sans trucage, l’acteur de 61 ans prend un plaisir évident avec l’une des séquences les plus risquées qu’il ait jamais tournées: un saut à moto depuis une falaise haute de 1 200 mètres, chute libre puis ouverture de parachute à 150 mètres du sol. Cruise demandera à faire sept prises.

Dans le film, Ethan Hunt est entouré de son équipe habituelle, le pirate informatique Luther (Ving Rhames) et son complice Benji (Simon Pegg), que rejoint une nouvelle venue, Grace.

À la verticale

«Je me suis entraîné cinq mois avant même de commencer à tourner», a expliqué l’actrice qui l’interprète, Hayley Atwell, dans une interview à l’AFP. «Je me souviens d’une scène dans laquelle nous étions dans un train, en position verticale».

Point culminant du film, la scène est tournée dans un train à vapeur sur un viaduc vertigineux, qui vient de s’effondrer en partie. Ethan Hunt et Grace s’agrippent au dernier wagon, suspendu au-dessus du vide.

«Nous devions passer d’un wagon de train en position horizontale à une position verticale en six secondes. Je crois qu’on a dû le faire cinq ou six fois. Et il fallait le refaire encore», raconte-t-elle, expliquant qu’exténuée, elle n’a pu venir à bout de la scène que lorsque Tom Cruise lui a proposé... du chocolat !

«Je connais Tom depuis 17 ans, et je ne pense pas être capable de faire ce qu’il fait. Il s’entraîne tellement dur, il risque littéralement sa vie» pour ses films, a déclaré Simon Pegg à l’AFP. Sans compter la pandémie de la COVID-19, qui a largement perturbé la production de «Dead Reckoning».

Le jeu en vaudra-t-il la chandelle au box-office ? La franchise «Mission: Impossible» est l’une des plus lucratives du 7e art, qui revendique plus de 3,5 milliards de dollars de recettes depuis le premier volet, en 1996, réalisé par Brian de Palma.

En France, chaque épisode attire entre deux et quatre millions de spectateurs en salles, et connaît un regain de fréquentation depuis que le réalisateur Christopher McQuarrie, complice de Tom Cruise avec lequel il officiait aussi l’an dernier, au scénario, sur «Top Gun: Maverick», en a repris les commandes.