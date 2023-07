Un cadeau de 1 M$ pour Michael Sabia chez Hydro

Michael Sabia a conclu avec Hydro-Québec un «arrangement particulier» qui pourrait lui permettre de toucher 1 million $ de plus que ce qui a été annoncé le mois dernier.

Le 30 mai, le conseil d’administration de la société d’État a adopté une nouvelle version de son règlement de régie interne qui prévoit cet arrangement avec M. Sabia. Le gouvernement Legault a approuvé le nouveau règlement le 14 juin.

Un tiers du salaire

En vertu de l’arrangement, le dirigeant aura droit, au terme de son mandat de cinq ans, à un «montant forfaitaire» équivalant à un tiers du salaire de base qu’il aura reçu pendant cette période.

Comme il gagnera au moins 639 000$ par année, soit 3,2 millions $ pour l’ensemble de son mandat, Michael Sabia pourrait recevoir 1,05 million $ en 2028.

Chez Hydro-Québec, on assure que ce montant forfaitaire ne constitue pas une indemnité de départ ni une allocation de transition.

On précise que les employés de plus de 65 ans n’ont pas le droit de participer au régime de retraite d’Hydro. Or, Michael Sabia aura 70 ans en septembre.

Évaluation de la performance

«Puisque M. Sabia ne peut pas participer au régime de retraite de l’entreprise, Hydro-Québec [lui] versera, à la fin du mandat et conditionnellement à une évaluation de la performance du PDG par le conseil d’administration, un montant équivalent à la valeur qu’il aurait pu accumuler dans le régime», a précisé mercredi au Journal un porte-parole de la société d’État, Philippe Archambault.

«Sans l’adoption de cette mesure, M. Sabia aurait reçu une rémunération globale inférieure à celle de sa prédécesseure», Sophie Brochu, a-t-il ajouté.

Michael Sabia ne recevra pas le montant forfaitaire s’il est congédié «de plein droit», précise le règlement d’Hydro. Il aura toutefois droit à un «versement complet» du montant «dans l’éventualité d’une résiliation en cours de mandat prévue selon les termes du contrat».

L’an dernier, Mme Brochu a touché 1,13 million $ en tout, soit 615 000$ en salaire de base, 269 000$ en prime de rendement, 203 000$ au titre de son régime de retraite et 37 000$ sous la forme d’«autres avantages».

Précisons que le boni auquel a droit le PDG d’Hydro peut atteindre jusqu’à 50% de son salaire de base, soit près de 320 000$ par année dans le cas de M. Sabia.

L’ancien PDG de la Caisse de dépôt doit entrer en fonction le 1er août chez Hydro-Québec.

Il gagnait beaucoup moins à Ottawa

Dans son poste de sous-ministre fédéral des Finances, qu’il occupait jusqu’à tout récemment, Michael Sabia gagnait entre 291 700$ et 343 100$ par année.

Lors de sa nomination à la tête de la Caisse, en 2009, M. Sabia avait renoncé à participer à tout régime de retraite. Il était toutefois tenu de participer au Régime de retraite du personnel d’encadrement. Depuis l’âge de 65 ans, il a droit à un versement de 32 700$ par année grâce à ce régime gouvernemental.

À sa dernière année à la Caisse, Michael Sabia a obtenu une rémunération de plus de 4,4 millions $.