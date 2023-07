Un président californien à distance pour une techno de Québec

L’entreprise Korem de Québec vient d’embaucher un président en Californie, Christophe Charpentier, un ancien d’Amazon et Wayfair à l'imposante feuille de route.

• À lire aussi: Le travail, c’est pas un conte de fées: déguisé, ce PDG se vide le coeur sur le télétravail

En début d’année, le fondateur, chef de la direction et président du conseil d’administration, Sébastien Vachon, avait soulevé tout un débat en mettant en lumière le besoin de rééquilibrer la relation employeur-employé, affirmant que les conditions du marché allaient finir par se resserrer.

Photo fournie par Sébastien Vachon

En échange d’excellentes conditions de travail – bientôt la semaine de 4 jours sans diminution de salaire – il avait plaidé pour davantage d’engagement de la part des employés.

Dans une entrevue suivant une rencontre d’équipe, pendant laquelle il s’était déguisé en dragon pour rappeler que les contes de fées appartiennent à la fiction et non à la réalité, il avait notamment souhaité un meilleur équilibre dans le temps de télétravail.

« Ceux qui sont chez nous depuis longtemps, je leur ai demandé de se souvenir pourquoi ils sont restés. C’est parce qu’il y avait des collègues, parce que c’était drôle et qu’il y avait des mentors. Maintenant, comment on fait ça, tout le monde chez soi, la caméra fermée? », s’était-il demandé, en marquant son désir d’une présence accrue au bureau.

Sébastien Vachon ne s’était pas prononcé contre le télétravail pour autant, reconnaissant qu’il a ses avantages, dont celui de pouvoir recruter des talents hors de Québec.

La nomination du nouveau président californien en est l’illustration. Et ce dernier devra assurer une certaine présence chez Korem au Québec.

« Il devra être là selon les besoins, mais au moins sept jours par mois au Québec et il sera très actif chez nos clients et partenaires aux États-Unis, avec nos vendeurs », a précisé Sébastien Vachon.

La principale mission de Christophe Charpentier sera d’accélérer la croissance de Korem, notamment sur le territoire nord-américain, où l’entreprise spécialisée en solutions de géolocalisation réalise 55% de son chiffre d’affaires.

« Korem a l'habitude de collaborer en mode hybride aujourd'hui et l'équipe n'est pas obligée d'apprendre un nouveau mode de travail à cause de moi, » a expliqué Christophe Charpentier, qui a connu une expérience de gestion en mode hybride lorsqu'il était chez Wayfair, alors qu'il se rendait à Boston une semaine par mois.

« Sébastien voulait aller plus loin dans la croissance, on s'est recroisés au bon moment. En 30 ans, il y a eu une belle progression chez Korem et je veux insuffler une énergie nouvelle pour l'aider à grandir encore », a ajouté M. Charpentier.