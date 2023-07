Une leçon de courage de Denise Bombardier

J’écris cette chronique pour les planqués des universités, des institutions culturelles et du merveilleux monde des médias qui font le dos rond et braient avec les ânes pour faire oublier leurs cheveux gris et conserver leur statut.

Les pleutres qui méprisent les individus qui ont le courage de leurs opinions, car rien ne fait plus mal aux lâches que la témérité et la franchise des francs-tireurs.

Ceux qui ont deux faces, deux paroles, une – libre – pour le privé et l’autre – fourbe et flagorneuse – pour le public.

J’ai une leçon de courage à vous transmettre.

Signée Denise Bombardier.

Foncer tête baissée

En 1990, Denise a été invitée à l’émission Apostrophes, de Bernard Pivot.

Pivot qui te tendait la main et qui t’invitait sur son plateau, c’était comme si Paris elle-même t’ouvrait les bras et t’embrassait sur le front.

Car Apostrophes, en 1990, c’était comme la pyramide de Khéops. Du haut de son sommet, c’est 20 siècles d’idées qui nous contemplaient.

Le hasard a fait que Denise, notre Denise, s’est retrouvée sur le plateau de Pivot en compagnie de Gabriel Matzneff, un monument de la littérature française qui, comme bien d’autres compagnons de plume (Gide, Montherlant, François Mitterrand), aimait s’envoyer en l’air avec des garçons et des filles prépubères entre deux salons.

Denise aurait pu jouer le jeu.

Multiplier les génuflexions devant le gardien libidineux des lettres françaises, comme tous les autres invités.

Après tout, elle commençait sa carrière.

Elle était enfin l’une des leurs.

Ce n’était pas le temps de brasser la barque ou de faire des vagues!

Quand le pape t’invite au Vatican, tu ne lui parles pas des histoires de cul de ses évêques et de ses curés!

Tu ronronnes.

Tu fais des courbettes.

Tu dis: «Oui, môsieur, non, môsieur» !

Tu vantes le style de ton voisin de fauteuil!

Tu montres que tu es digne de l’honneur qu’on te fait, tu ne craches pas dans la soupe et ne bois pas le rince-doigts!

Or, qu’a fait Denise?

Tout le contraire.

Tout ce qu’une bonne attachée de presse lui aurait dit de ne pas faire.

Elle a foncé dans Monseigneur le pédo tête baissée.

Se foutant des conséquences et n’écoutant que sa conscience.

Ça, messieurs les planqués, ça, messieurs les directeurs d’institutions culturelles et d’universités qui répétez le crédo woke sans y croire, juste parce que c’est bon pour votre carrière et votre retraite, ça s’appelle «avoir des couilles».

Deux choses que nous n’aurez jamais.

Un modèle

Pour ça, ne serait-ce que pour ce moment où elle a choisi sa conscience plutôt que sa carrière (geste qui est de plus en plus rare à notre époque qui dégouline d’hypocrisie et de fausse bien-pensance), Denise mérite notre admiration.

Ce geste, elle l’a payé cher. Très cher.

Les portes de Paris ont failli se refermer sur son nez.

Encore aujourd’hui, des intellectuels croulant sous les décorations la traitent de nom d’animal.

C’était ça, Denise. Entière. Forte.

Une insécure qui avait une audace en acier trempé.

Et qui n’hésitait jamais à courir contre le vent.

Que celui-ci souffle de la droite ou de la gauche.