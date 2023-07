Vladimir Tarasenko voulait les Rangers, et rien d’autre

L’histoire de l’attaquant Vladimir Tarasenko, actuellement joueur autonome sans compensation, devient de plus en plus intrigante et il a été permis d’en connaître davantage sur les raisons l’ayant incité à remercier son agent Paul Theofanous.

Comme l’a rapporté mercredi le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, le vétéran a changé de représentation, de sorte que l’Agence CAA Hockey, qui compte notamment sur le Québécois Pat Brisson, défendra désormais sa cause à la table des négociations. D’ailleurs, il semble que les dernières semaines aient laissé un goût amer à l’ancien des Blues de St. Louis.

Acquis par les Rangers de New York en cours de saison 2022-2023, Tarasenko souhaitait réellement demeurer avec les Blueshirts, selon ce qu’a précisé le chroniqueur du quotidien «New York Post» Larry Brooks. Toutefois, ceux-ci ne disposent pas de l’espace nécessaire sur leur masse salariale, car des athlètes comme Alexis Lafrenière et K’Andre Miller doivent signer une nouvelle entente, et l’idée de le ramener dans l’effectif a été écartée.

Aussi, le Russe aurait refusé plusieurs offres de 5,5-6 millions $ de la part de quelques organisations, incluant les Hurricanes de la Caroline, d’après la même source.

Champion de la coupe Stanley, Tarasenko a récolté 50 points en 69 parties durant la dernière campagne.