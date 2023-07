Wimbledon: Leylah Fernandez est passée près, mais ça n'a pas suffi...

LONDRES | Elle est passée bien près, Leylah Fernandez. Mais la ténacité qui fait la réputation de la Québécoise n’a pas suffi devant la cinquième favorite, Caroline Garcia, qui l’a éliminée au deuxième tour de Wimbledon, jeudi, au terme d'un superbe duel qui a animé la foule tout du long.

La Française s'est finalement imposée 3-6, 6-4 et 7-6 (6), en 2 h 31 min.

Fernandez et son père Jorge, qui a repris son rôle d’entraîneur en lieu et place de Julian Alonso ne travaillant pas avec la joueuse «pour le moment», ont donc passablement de boulot à abattre. Celle-ci a mordu la poussière à sa deuxième rencontre dans un troisième événement d’affilée. Il faut remonter au tournoi de Madrid, à la mi-mai, pour retracer un parcours ponctuée de plus d’une victoire de la part de la 95e athlète du classement de la WTA.

Contre Garcia, détentrice de la cinquième place de la WTA, la Canadienne a été erratique par moments, accumulant neuf doubles fautes. Elle aurait également aimé se montrer plus opportuniste, puisqu’elle a réussi le bris deux fois en sept tentatives. Si elle a donné des ennuis à une rivale figurant parmi l’élite du tennis féminin, la jeune femme de 20 ans a vu la Française prendre le large au bris d’égalité décisif, qui se décidait au meilleur de 10 points.

-Avec l'Agence QMI