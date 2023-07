BOILEAU, Aldas



Le 20 juin 2023, à son domicile de Boca Raton, Floride, à l'âge de 88 ans, est décédé Aldas Boileau, époux de feu de Rollande Vachon.Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicole, Monique (Tony Rodriguez), Normand (Tina Huston Boileau), Louise (Alan Tearle) et Alain ( Jackie Rodriguez Boileau).Il laisse aussi ses 12 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Cécile Vachon Postigo et Pierrette Vachon, nombreux neveux et nièces et beaucoup d'ami(e)s au Québec et en Floride.Pour informations supplémentaires ou pour transmettre vos messages de condoléances à la famille: