PROVENCHER, Jean



À Montréal, le mardi 4 juillet 2023 est décédé, à l'âge de 84 ans, M. Jean Provencher, époux de Mme Geneviève Simard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Christian Sicotte), ses petits-enfants Gabriel et Guillaume, sa soeur Yolande ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Léonard, située au 5525 rue Jarry Est à St-Léonard, le lundi 10 juillet 2023 dès 10h, suivi des funérailles à 11h.