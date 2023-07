RICARD, Michel



Retraité du C.P. Rail, Michel Ricard est décédé à Joliette, le 12 juin 2023 à l'âge de 69 ans, époux de Gloria Robichaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Réjean (Sandra) et Élise (Alex), ses deux petits-enfants Kellyanna et Alexandra, son frère Réal, sa soeur Lyne ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 10 juillet 2023, à 10h40 au Cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.