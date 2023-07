5 trucs de Gabriel Caron-Landry pour frapper sa balle de golf plus loin

Après la généreuse entrevue accordée au Journal, Gabriel Caron-Landry a bien voulu donner cinq conseils astucieux pour que les golfeurs gagnent de précieuses verges, tant des tertres sur les parcours que dans les champs de pratique du Québec cet été.

Voici la recette du succès du plus long cogneur de la Belle Province.

François-David Rouleau / JdeM

1. Flexibilité

Il faut d’abord travailler la flexibilité. Un aspect non négligeable, car si l’on est incapable de lever un bâton en gardant le bras tendu (gauche pour un golfeur droitier et droit pour un golfeur gaucher) et stable, on ne peut pas frapper plus fort.

2. Accélération

Il ne faut pas craindre d’accélérer et de forcer dans l’élan si le corps le permet. S’il ne le permet pas, il faut retourner au premier conseil en travaillant la flexibilité.

3. La tête doit rester derrière la balle

Au moment de l’impact, il faut que notre tête soit loin derrière la balle. Sinon, la balle ne s’élèvera pas dans les airs comme on le souhaite. Cela causera une bonne perte de distance. Garder la tête derrière la balle permet aussi de diminuer les révolutions de la balle à l’impact avec un meilleur angle d’attaque.

4. Impact à la montée

Il est préférable que le contact avec la balle soit réalisé en montée plutôt qu’en descente. À l’adresse, la balle doit donc être placée le plus loin possible en étant alignée avec les derniers orteils du pied avant.

5. Engagement total dans l’exécution

Il faut vouloir frapper la balle avec puissance en s’engageant totalement dans l’exécution. Au moment de l’impact, il faut s’assurer de tourner les poignets afin que la face du bâton soit revenue à angle droit avec la balle.