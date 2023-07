PELLETIER, Michel



Michel Pelletier nous a quittés le 1er juillet 2023 à l'âge de 77 ans, laissant dans le deuil son épouse, Ginette Decoste, et amour d'adolescence avec qui il a partagé plus de 60 années de vie, ses enfants, Luc et Valérie Pelletier, ses petits-enfants, Rachel et Sara ainsi que son gendre Stephen Nicolaidis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juillet de 18h à 22h àUne cérémonie commémorative aura lieu à 21h.