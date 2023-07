Ce courtier immobilier suspendu un an pour avoir falsifié la signature de ses clients

Un courtier immobilier de Montréal a été suspendu plus d’un an par son ordre professionnel pour avoir falsifié la signature de ses clients et emprunté des milliers de dollars à ces derniers... sans jamais les rembourser.

• À lire aussi: Clinique à Laval: 40 000$ d’amende pour cette dentiste radiée 3 mois

• À lire aussi: Prendre ou ne pas prendre son ami comme courtier immobilier, comment se décider?

«Les infractions dont le courtier immobilier a été trouvé coupable sont d’une gravité des plus lourdes», révèle une décision du Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Capture d'écran de la page Facebook nommée «Arnaud Denis - Courtier immobilier»

Arnaud Denis est inscrit comme courtier depuis 2009 dans l’arrondissement le Plateau Mont-Royal à Montréal. Le «chasseur immobilier» a été reconnu coupable le mois dernier de quatre chefs d’accusation lourds de conséquences, dont conflit d’intérêts et appropriation.

«L’intimé [Arnaud Denis] est chroniquement défaillant envers la profession et le délai de 390 jours de suspension est une dernière chance pour se corriger», prévient Alexandra Tonghioiu, syndique adjointe de l’OACIQ.

Parti avec 15 000$

Selon le document de cour, l’agent immobilier a soutiré des sommes allant de 10 000$ à 15 000$ à des acheteurs, tout en sachant pertinemment qu’il ne les rembourserait pas.

«Il a profité de la situation et de la confiance aveugle de ses clients. [...] Ses clients ont aussi payé une somme plus importante pour acheter un immeuble sur les conseils mal avisés», note-t-on.

M. Denis a d’ailleurs récupéré de l’agence pour laquelle il travaillait un montant de 3000$ qui devait être remis à ses clients en échange d’une quittance.

Photo tirée du compte Instagram «royallepageurbain»

Selon le Comité de discipline, cet argent a été dépensé «pour ses fins personnelles en toute connaissance de cause».

Signature de clients falsifiée

Le courtier immobilier, qui écrit sur son site web avoir un «je-ne-sais-quoi que vous apprécierez», avait plus d’un tour dans son sac pour s’en mettre plein les poches.

Capture d'écran du site arnaudimmobilier.com

Il a notamment apposé une fausse signature électronique de ses clients pour récupérer leur quittance.

«La faute pour un professionnel de fabriquer un faux est d’une gravité absolue, elle est une attaque à la protection du public et ternit l’image de la profession. Cette faute est intolérable», insiste le syndic dans sa décision.

Pour ces motifs, Arnaud Denis a été suspendu pour une période de 390 jours à compter du 2 juin dernier. Il devra aussi rembourser l’argent qu'il a emprunté à ses clients.

Notre demande d’entrevue avec M. Denis est restée sans réponse au moment de publier ce texte.