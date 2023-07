Bryson DeChambeau a amené un nouveau souffle à la discipline de «Long Drive»

Il n’y a pas si longtemps, à peine deux ans, la discipline des concours de longues balles était sérieusement en péril. À la sortie de la pandémie, largués par le réseau spécialisé Golf Channel, les puissants golfeurs ne pouvaient même pas voir un avenir à court terme. Est alors arrivé dans le portrait un certain Bryson DeChambeau.

Fort d’une incroyable métamorphose physique durant la pandémie, le champion de l’Omnium américain en 2020 s’est lancé dans les concours de longues balles. Sa présence a alors braqué à nouveau les projecteurs sur la discipline et attiré les curieux.

Comment un golfeur du sélect circuit de la PGA à l'époque pourrait-il bien se débrouiller face aux gorilles frappant la balle à des milles devant?

DeChambeau a épaté la galerie en tirant son épingle du jeu, terminant au 7e échelon lors du Championnat mondial de 2021. De retour l’année suivante, celui qui est surnommé «The Scientist» et parfois « The Mad Scientist» a participé à la grande finale en cognant la balle à 406 verges, soit 20 de moins que le champion Martin Bogmeier.

Qu’importe, DeChambeau avait une fois de plus repoussé les limites. À son ultime essai en finale, la balle avait atteint la vitesse de 217 milles à l’heure (350 km/h) à l’impact. Une mesure permettant d’atteindre des distances prodigieuses. Bogmeier avait toutefois eu le dernier mot.

Nouvelle ère

De l’avis du triple champion du monde Kyle Berkshire, la présence de la vedette du golf professionnel avait permis de sauver la discipline en plus d’y insuffler une nouvelle énergie.

Le Québécois Gabriel Caron Landry est du même avis.

«Un gars organisé et sérieux comme lui a prouvé qu’entouré d’une équipe, tu peux réussir à t’élever au-dessus de la masse. On peut suivre sa formule, car elle donne des résultats.»

L’homme de 30 ans s’est donc doté d’un entraîneur physique qui lui a concocté un programme pour renforcir ses jambes tout en restant aussi flexible qu’il l’est. Il a aussi approché bon nombre de professionnels de l’enseignement afin de parfaire techniquement son élan. Toutefois, peu nombreux sont ceux spécialisés dans ce domaine spécifique.

«Ça commence à devenir un bon sport, témoigne le colosse qui y gravite depuis plus de 12 ans. Car on va se le dire, avant ce ne l’était pas.»

Impliqué financièrement

Il espère maintenant que DeChambeau, véritable passionné de la discipline, soit intéressé de continuer à porter son sport à bout de bras. D’autant plus que l’un des principaux capitaines sur le controversé circuit LIV Golf a engrangé des dizaines de M$ avec son lucratif contrat.

D’ailleurs, l’Américain figure parmi les co-propriétaires de l’Association professionnelle de « Long Drive» (PLDA) qui est maintenant dirigée par la firme américaine GF Sports & Entertainment. Celle-ci est entre autres propriétaire d’une concession professionnelle de crosse à New York, le Riptide, en plus de gérer les tournois de tennis à Atlanta et Dallas.

Par sa performance au concours mondial l’an dernier, DeChambeau possède déjà son ticket pour participer à l’édition 2023 qui effectuera un retour à l’antenne de Golf Channel en octobre. La bourse totale s’élèvera à 1,1 M$.