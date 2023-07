Ces 3 spectacles animeront les villes de L’Assomption et de Repentigny cet été

Cet été, rendez-vous à L’Assomption et à Repentigny, deux villes effervescentes situées à seulement 30 minutes de Montréal, et laissez-vous éblouir par la richesse de leur programmation culturelle.

Pour la saison estivale, ces deux villes de la région de Lanaudière proposent plusieurs activités divertissantes, allant des prestations musicales aux spectacles d’humour, à la chanson et au théâtre, en passant par le cirque, les arts numériques et même de fabuleuses expositions. C’est dit, L’Assomption et Repentigny ont tout le potentiel de devenir votre nouvelle flamme culturelle !

D’ailleurs, la programmation estivale inclut plusieurs nouveautés, dont trois créations qui seront présentées au Théâtre Hector-Charland, à L’Assomption, et au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny.

1. Paperplane au Théâtre Alphonse-Desjardins

Mise en scène par Frédéric Bélanger (La nuit des rois), la pièce Paperplane est un magnifique amalgame artistique rassemblant la danse, la magie, le cirque et le théâtre.

Tel un avion de papier porté par le vent, le spectacle vous offre une jolie représentation du cercle de la vie, misant avant tout sur une ambiance lumineuse et heureuse, dans laquelle des personnes naissent alors que d’autres quittent les lieux. Vous retrouverez sur scène 8 artistes multidisciplinaires. Parmi eux, la pianiste et chanteuse Sarah Leblanc-Gosselin interprétera la musique du duo Gustafson, formé d’Adrien Bletton et Jean-Philippe Perras.

Paperplane, une production de la compagnie Théâtre Advienne que pourra, sera présentée du 29 juin au 22 juillet 2023 au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny.

2. Nos icônes au Théâtre Hector-Charland

Des mélodies bien connues, un fredonnement contagieux et des souvenirs qui abondent... voilà ce que le spectacle Nos icônes vous propose avec sa revue musicale hors du commun qui met en vedette les parcelles des plus grandes œuvres de vos artistes favoris.

Accompagnés de quatre musiciens, Gabrielle Destroismaisons, Camélia Zaki, Alex Simpson et Nicolas Drolet vous feront vivre une foule d’émotions en revisitant le répertoire de grands artistes tels que Ginette Reno, Robert Charlebois, Céline Dion et Édith Piaf.

Nos icônes, une création de Productions Grand V., sera présentée du 7 juillet au 5 août 2023 au Théâtre Hector-Charland, à L’Assomption.

3. Belmont au Théâtre Alphonse-Desjardins

Plongez dans le monde et la folie de Diane Dufresne, artiste québécoise qui a résolument marqué son époque avec sa personnalité colorée.

Sur scène, Geneviève Alarie, Catherine Allard, Catherine Sénart, Laur Fugère et Laetitia Isambert incarnent l’une des facettes de Diane Dufresne : la diva, l’amoureuse, la folle, l’artiste et la petite fille. Avec leur couleur et leur unicité, accompagnées d’un maître de cérémonie admiratif (Pierre-Olivier Grondin), elles vous feront voyager au cœur de l’intensité féminine!

Belmont, une coproduction du Théâtre de l’Œil Ouvert et du Théâtre Advienne que pourra, sera présentée du 4 au 26 août 2023 au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny.

Encore plus de raisons de vous laisser charmer par ces deux destinations culturelles

Crédit : Bistro l’Ange Cornu

À L’Assomption, le bien connu Bistro l’Ange Cornu sera l’hôte de fabuleuses soirées mettant notamment en vedette Geoffroy, Surtout Anas, Brick et Brack, Juste Robert et Comment Debord. Des spectacles intimistes à ne pas manquer dans leur magnifique arrière-cour.

Également, les Week-ends Place publique vous proposent de formidables spectacles en plein centre-ville, accueillant, entre autres, Kébek Muse, la Route du Rire, Fiesta et Luc De Larochellière.

Même le Vieux Palais de L’Assomption, soit l’un des plus beaux bâtiments patrimoniaux de la région, recevra des artistes tels que Radio Radio et les Marmottes Aplaties.

Finalement, du côté de Repentigny, l'œuvre Continuum du sculpteur et spécialiste des nouvelles technologies numériques, Richard Langevin, se tiendra au Centre d’art Diane-Dufresne. Vous pourrez aussi profiter de votre visite pour admirer, pour la première fois, les sculptures de la grande Diane Dufresne dans le cadre de l’exposition Artchéologie.

Pour obtenir plus de détails au sujet de la programmation culturelle des villes de Repentigny et de L’Assomption, rendez-vous sur le site taflammeculturelle.com.