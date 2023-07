C’était un 7 juillet au Festival d’été: deux légendes pour le prix d’une sur les Plaines

De nombreuses vedettes ont chanté sur les scènes du Festival d’été au cours des quatre dernières décennies, mais applaudir deux légendes le même soir, comme ce fut le cas lors de la soirée d’ouverture en 2016, a été un moment unique.

Sting en solo, c’était un concert monstre en 2009, mais sept ans plus tard, son retour sur les plaines d’Abraham a été encore plus mémorable. Il faisait équipe, ce soir-là, avec nul autre que Peter Gabriel dans le cadre de leur tournée conjointe Rock Paper Scissors.

Il faisait froid, ce 7 juillet, mais pas assez pour décourager les admirateurs des deux grands artistes britanniques, en grand nombre pour épier un concert exquis.

Parfois seuls, d’autres fois en duo, Sting et Gabriel ont été généreux pour ce qui est de leurs succès, s’échangeant même des titres de leurs répertoires respectifs. C’est ainsi qu’on a pu entendre Sting emprunter Dancing With The Moonlit Knight, un titre issu de l’époque progressive de Genesis. Peter Gabriel en a fait autant en repeignant avec des couleurs soul If You Love Somebody Set Them Free, chanson de Sting de l’après-Police.

En outre, les deux vedettes se sont adressées à la foule en français durant tout le concert, une attention chaleureuse qui a fait oublier le mercure trop bas.