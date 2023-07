Chaleur extrême: voici sept conseils à suivre pour diminuer les risques pour la santé

Les maladies causées par la chaleur «sont graves, mais peuvent être évitées» en redoublant de prudence et adoptant certains comportements préventifs en pleine canicule, a conseillé l’Agence de la santé publique du Canada vendredi.

Coups de chaleur, déshydratation, mauvaise qualité de l’air: les épisodes de chaleur extrême peuvent entraîner de lourdes répercussions sur la santé.

Juste durant l’été 2020, pas moins de 149 personnes auraient perdu la vie dans la province en raison des vagues de chaleur extrême au Québec, avait rapporté l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Voici sept conseils de l’Agence de la santé publique du Canada pour éviter de souffrir des effets de la chaleur:

1- Portez des vêtements légers

Les vêtements amples et pâles, faits de tissus qui respirent, sont à privilégier

2- Restez hydratés

Puisqu’un individu moyen dépenserait entre 2 et 2,5 litres d’eau par jour, et en consommerait entre 0,5 et 1 litre dans les aliments qu’il consomme, il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d’eau au quotidien, selon les données de l’Agence Science-Presse.

3-Portez attention à votre état et à celui de votre entourage

L’Agence de la santé publique du Canada suggère de tendre la main vers les personnes vulnérables ou celles qui vivent seules, que ce soit un voisin, un membre de la famille ou un ami, pour s’assurer du bien-être de tous.

Écoutez les conseils de Dre Claudel Pétrin-Desrosiers médecin de famille, responsable de santé planétaire et professeure adjointe de clinique de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal à l’émission de Marie Montpetit via QUB radio :

4-Demeurez au frais

En cas d’inconfort, rendez-vous dans un endroit frais ou prenez une douche fraîche. Si vous n’avez pas accès à la climatisation, tentez de passer quelques heures dans un centre communautaire, une bibliothèque ou tout autre lieu public muni d’air climatisé.

5- Symptôme de coups de chaleur: appelez les urgences

Si vous souffrez d’un coup de chaleur, qui peut être identifié par une température élevée du corps, de la confusion, des étourdissements, une perte de connaissance, un manque de coordination ou une absence de sueur alors que la peau est rouge, appelez «sans tarder» le 911, indique l'agence fédérale.

Si votre appel n’est pas urgent, vous pouvez également composer le 811 pour discuter avec une infirmière, a indiqué Urgences-Santé jeudi.

6-Feux de forêt: évitez l’extérieur

En cas de feux de forêt nuisant à la qualité de l’air, demeurer le plus possible dans un espace intérieur où l’air est pur, pour réduire l'exposition aux particules fines de fumée, en priorisant néanmoins un endroit frais.

7-Consultez les prévisions et les alertes locales pour être au courant de la situation météorologique