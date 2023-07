Choisir le bon vélo pour son enfant

Le vélo grandit en même temps que l’enfant qui le conduit, au fur et à mesure qu’il gagne en confiance et développe ses capacités. Un vélo bien adapté à sa taille et à ses aptitudes maximisera son plaisir et facilitera son apprentissage. Voici huit pièges à éviter et critères à respecter pour faire le bon choix.

1. Pas trop grand

Certains parents envisagent d’acheter un vélo trop grand, afin que l’enfant l’utilise plus longtemps. Toutefois, s’il ne peut pas déposer ses pieds au sol lorsqu’il est assis sur le siège ni tourner aisément le guidon, sa sécurité est compromise. « L’enfant aura de la difficulté à contrôler son vélo et à s’arrêter, puis il risque de tomber », mentionne Éric Pérusse, acheteur d’équipements chez SAIL.

2. Changer au bon moment

À l’inverse, lorsque les parents tardent à changer le vélo de leur petit qui a grandi, celui-ci pourrait cogner ses genoux sur le guidon et même passer par-dessus. « Un vélo très court a tendance à être très nerveux et plus difficile à manœuvrer », soutient M. Pérusse. Évidemment, il est possible d’ajuster le guidon et la selle, mais lorsque la limite est atteinte, il est temps de changer.

3. Vérifier les vélos usagés

Lorsqu’on reçoit un vélo de seconde main ou qu’on en déniche un à bon prix, il est essentiel de s’assurer que celui-ci convient bien à l’enfant et de réaliser l’entretien nécessaire, en se rendant dans un atelier de vélo pour recevoir des conseils et faire une mise au point.

4. Magasiner avec l’enfant

Quand la décision d’acheter une nouvelle monture est prise, l’enfant doit prendre part à la séance de magasinage, car il ne suffit pas de dire l’âge de l’enfant au vendeur pour que celui-ci trouve le modèle idéal. Non seulement le vélo doit convenir à sa taille, mais aussi respecter ses capacités. Il devrait donc l’essayer.

5. La draisienne pour commencer

S’initier à la pratique du vélo sur une monture sans pédales (draisienne) « va beaucoup aider l’enfant à développer sa proprioception sur la bicyclette », indique M. Pérusse, en plus d’apprivoiser l’équilibre et les virages. Lorsqu’il saura comment se déplacer, il pourra apprendre à pédaler.

6. Le vélo pour débutant

La taille des vélos se calcule en pouces (de 12 à 26 pouces), qui correspondent au diamètre des roues. Assis sur le vélo idéal, l’enfant débutant pourra mettre ses pieds bien à plat au sol, aura de la facilité à embarquer et débarquer de sa monture, puis sera capable de tourner le guidon pour prendre un virage. « La sécurité avant tout, affirme M. Pérusse. On ne veut pas que l’enfant soit couché sur le vélo s’il est trop long ni que ses genoux touchent au guidon s’il est trop petit », poursuit-il. Les plus petits vélos ne possèdent pas de vitesses et sont dotés de freins à rétropédalage qu’ils doivent apprivoiser tranquillement, tout comme le mouvement rotatif des pédales

7. Freins et vitesses

Sur un vélo un peu plus grand, l’enfant découvrira ensuite les manettes de freins au guidon, puis le plaisir de changer les vitesses pour réduire ses efforts et maintenir le rythme. Les pneus de ces vélos sont généralement tout-terrain, affichant une bande de roulement au centre et des crampons sur les côtés.

8. Suivre ses intérêts

Au fil du temps, l’enfant développera ses capacités et ses intérêts. À partir des vélos de 20 pouces, il pourra choisir entre des pneus hybrides, de montagne ou de route, puis choisir d’autres options que possèdent aussi les vélos d’adultes, pour continuer de développer sa passion.