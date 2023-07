Composez le 911, c’est urgent pour les Blue Jays!

Les Blue Jays sont toujours dans la course pour une place en séries, non pas en raison de leur succès, mais plutôt à cause de la médiocrité des équipes avec qui ils luttent, car certains clubs ont de la difficulté à jouer pour une moyenne supérieure à ,500 depuis le 9 juin.

Le président des Jays, Mark A. Shapiro, et le directeur général, Ross Atkins, doivent faire une analyse majeure de la situation et trouver des solutions.

Débutons avec le manque de profondeur au sein de la formation.

Je ne veux pas pointer du doigt des joueurs en particulier, car ce ne sont pas eux qui se sont engagés à faire partie du club ; ils ont été sélectionnés par le DG.

Lorsque le gérant, John Schneider, se tourne la tête dans l’abri à la recherche d’un frappeur suppléant avec de la puissance ou même une bonne moyenne au bâton, il n’y a pas grand choix disponible. Il y en a seulement si une de ses vedettes a une journée de congé.

Cinquième partant recherché

Encore une fois, le gérant se tourne vers son entraîneur des lanceurs, Pete Walker, pour faire le choix d’un releveur.

Encore une fois, il est confiné dans un coin, car le fait qu’il manque un cinquième partant fait en sorte qu’il n’y a pas de releveurs disponibles. Ils ont été utilisés dans un départ qui jumelait des artilleurs de relève.

Oui, les Rays de Tampa Bay utilisent souvent des releveurs pour entamer un match. En revanche, il ne faut pas oublier que le groupe de lanceurs de relève, qui a effectué 24 départs cette saison, a été choisi pour remplir une telle fonction.

Analysons rapidement leur rendement dans deux catégories offensives. Le manque d’occasions de pousser des coureurs au marbre, c’est inquiétant. Les frappeurs des Jays sont au sixième rang pour le nombre de retraits sur trois prises et au 22e échelon pour le nombre de buts sur balles.

À qui la faute ?

Les Jays sont excitants avec les circuit, cependant leur total de 95 « Bonsoir, elles sont parties » les place au 17e rang dans le baseball majeur, avant les matchs d’hier.

Je n’aime pas comparer les sports, car il y a tellement de choses qui sont similaires, mais tellement différentes à la fois.

Au football, si l’offensive ne produit pas, c’est le coordonnateur offensif qui est pointé du doigt pour l’inefficacité du rendement. Doit-on faire la même chose avec les instructeurs des frappeurs des Jays ?

Le directeur général Atkins doit combler le manque de profondeur autant au bâton qu’au monticule pour améliorer la formation torontoise, qui est toujours dans le portrait pour obtenir son billet en vue des séries d’après-saison.

Un immortel du hockey excellait aussi au baseball

Je ne peux pas passer sous le silence la nomination de Pierre Turgeon au sein du Temple de la renommée du hockey. La partie remarquable de son exploit, c’est que Pierre, qui a lancé pour Rouyn-Noranda aux Séries des petites ligues à Williamsport, aurait pu signer avec les Expos.

Un autre membre du Temple de la renommée qui a choisi de jouer au hockey, c’était le puissant frappeur et excellent joueur de premier but Denis Potvin, à qui les Expos avaient offert un contrat.

Un autre joueur de hockey qui s’est vu offrir un pacte par les Expos et qui aurait pu former un excellent duo avec Gary Carter, c’est Lucien Deblois, qui a remporté une coupe Stanley avec le Canadien.