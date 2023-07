TURCOT, Raymond



À Repentigny, le 16 juin 2023, à l'âge de 95 ans est décédé M. Raymond Turcot, courtier d'assurances à Pointe-aux-Trembles, époux en premières noces de Mariette Provencher (décédée) et en secondes noces de Louise Bourque.Outre sa seconde épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles : Carole (Benoît Laramée), Danielle et Josée (Daniel Marquis), ses petites-filles : Émilie, Marie-Noëlle, Marie-Christine, Marilyne, Véronique et Lydia, ses cinq arrière-petits-fils : William, Zachary, Matteo, Charles et Lucas ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces et neveux.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 juillet 2023 de 10 h à 15 h au complexe:Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 14 h et de là, à Laval, au 2159 boulevard Saint-Martin Est, pour la mise en niche et suivie d'un goûter à 17 h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Émile McDuff pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société canadienne du cancer.