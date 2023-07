Deux combattants palestiniens tués dans un raid israélien à Naplouse

Deux membres d'un groupe armé palestinien ont été tués vendredi matin au cours d'un raid militaire à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des sources concordantes israéliennes et palestiniennes.

«Deux Palestiniens ont été tués et trois blessés à la suite de l'agression de l'occupation à Naplouse», a annoncé le ministère de la Santé palestinien dans un communiqué, identifiant les deux morts comme Khaïri Chahine (34 ans) et Hamza Maqboul (32 ans).

Un photographe de l'AFP a vu la dépouille d'un des deux combattants dans un hôpital de la ville.

La branche armée du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a indiqué dans un communiqué que Chahine et Maqboul étaient deux de ses combattants et qu'ils avaient participé à une attaque anti-israélienne mercredi au sud de Naplouse.

Plus tôt, des habitants avaient indiqué à l'AFP que des soldats israéliens étaient entrés dans la vieille ville de Naplouse, bastion de groupes armés palestiniens, et qu'une fusillade avait éclaté après qu'ils eurent encerclé une maison.

L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir mené «une opération conjointe antiterroriste» à Naplouse avec le Shin Beth (sécurité intérieure) et la police des frontières pour tenter d'arrêter Chahine et Maqboul.

«Soupçonnés d'une attaque par balles contre un véhicule de la police» mercredi près de la colonie juive de Har Brakha, au sud de Naplouse, «les deux terroristes ont été tués à la suite des échanges de feu avec les forces», ajoute l'armée dans un communiqué.

Ce raid survient sur fond de regain des violences liées au conflit israélo-palestinien depuis le début de la semaine.

Jeudi, un soldat israélien a été tué dans une attaque palestinienne dans le nord de la Cisjordanie.

L'attaque a été revendiquée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui l'a présentée comme une «réaction» à l'opération militaire israélienne menée dans le camp de réfugiés palestinien de Jénine (nord de la Cisjordanie) de lundi à mercredi.

Cette opération, d'une ampleur sans précédent depuis des années sur le théâtre de la Cisjordanie occupée a fait 12 morts côté palestinien et un mort côté israélien.

Au moins 192 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.