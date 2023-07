Elle croyait son mari infidèle, il était plutôt atteint d’une grave maladie

Une femme convaincue que son conjoint était infidèle en raison notamment de ses changements de comportements a plutôt réalisé qu’il était atteint d’une force précoce de démence.

Emma Ruscoe, 55 ans, a commencé à avoir des doutes envers son conjoint, Simon 58 ans, en 2015, rapporte le New York Post.

«Simon a cessé de vouloir sortir avec des amis, il ne voulait plus sortir et socialiser. Il est devenu très réservé, et j'ai remarqué qu'il se renfermait de plus en plus au point que je pensais qu'il avait une liaison», raconte-t-elle.

Ensuite, sa façon de conduire aussi a changé. Simon a commencé à tourner à de mauvais endroit en emprunter de mauvais chemins.

C’est lors d’un voyage en famille en août 2016, que tout a éclaté. Emma qui voyageait aussi avec ses deux enfants, Alex et Olivier, a remarqué que son conjoint oubliait beaucoup de choses et s’obstinait avec tout le monde, un comportement totalement inhabituel.

De retour au pays, Simon a consulté un médecin, dans une clinique spécialisée.

Le couple a passé des années à se rendre à une série de rendez-vous et a même affirmé avoir reçu une lettre indiquant explicitement que Simon n'était pas atteint de démence.

Cinq ans après les premières inquiétudes de sa femme, ​​Simon a finalement obtenu un diagnostic de démence précoce en 2020.

«Quand il a reçu le diagnostic, j'ai ressenti un sentiment de soulagement», a déclaré Emma. «Je savais que quelque chose n'allait pas et je me battais depuis si longtemps, personne ne croyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. J'ai ressenti un énorme soulagement, de mon point de vue, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas», ajoute Emma dans un article du New York Post.

«Une fois que j'ai reçu le diagnostic, je savais à quoi j'avais affaire», a-t-elle déclaré.

Le terme démence est utilisé pour décrire un groupe de symptômes affectant la mémoire, la réflexion et les capacités sociales qui peuvent être causés par plusieurs maladies.

Bien que la maladie d'Alzheimer soit la cause la plus fréquente de démence chez les personnes âgées, ce n'est pas la seule.

Les symptômes varient en fonction de la zone du cerveau touchée et affectent les gens différemment.

Le risque de démence augmente avec l'âge, surtout après 65 ans, mais peut survenir chez des adultes plus jeunes et apparemment en bonne santé.

«Nous sommes ensemble depuis 31 ans. Voir la personne avec qui j'ai grandi disparaître est déchirant. Les mauvais jours, j'ai l'impression que mon cœur se brise, mais les bons jours, je pense que j'ai de la chance qu'il soit toujours là.»

«Il est mon âme sœur, l'amour de ma vie, et il le sera toujours», a-t-elle déclaré.