Exploitation sexuelle d’une ado: Luck Mervil veut que son nom soit retiré du Registre national des délinquants sexuels

Cinq ans après sa condamnation pour l’exploitation sexuelle d’une adolescente, Luck Mervil est revenu en cour pour demander le retrait de son nom du Registre national des délinquants sexuels.

En 2018, l’ancien chanteur avait reconnu avoir commis des gestes sexuels sur une mineure en 1996. Il avait été condamné à six mois de prison à domicile et à une inscription au Registre national des délinquants sexuels pendant 20 ans. Toutefois, un récent arrêt de la Cour suprême est venu ébranler le système du Registre, considérant qu’un délinquant qui n’a pas de risque réel de récidive ne devrait en principe pas y être inscrit.

Dans ce cadre, Luck Mervil a demandé le retrait de son nom en faisant valoir qu’il présente peu de risque de récidive.

Il a également argumenté sur le fait que cette inscription a affecté sa carrière et qu’il ne peut plus voyager ni développer de relations personnelles intimes. Il déplore également que cela garde omniprésent un acte qui a eu lieu il y a plus de 25 ans.

Le dossier sera de retour en cour à la fin du mois de juillet.