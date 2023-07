Festival d’été de Québec : le concert de Christine and the Queens annulé

Christine and the Queens au Festival d’été, ce sera pour une prochaine fois. La vedette française a annulé ses trois concerts prévus au Québec au cours de la prochaine semaine.

Christine and the Queens devait monter sur scène au Festival de jazz de Montréal, les 8 et 9 juillet, et au parc de la Francophonie, à Québec, le 11 juillet.

« C’est avec déception que nous confirmons l’annulation du spectacle de Christine and the Queens. Son passage prévu au Québec sera reporté à une date ultérieure », a fait savoir la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley.

La raison de son désistement n'a pas été dévoilée.

Le Festival d’été annoncera dès que possible la nouvelle programmation de la soirée de mardi prochain au parc de la Francophonie. Les Louanges, Claudia Bouvette, Ghostly Kisses et Hyd sont aussi à l'horaire ce soir-là.