Galeries d’Art Marie-Josée Primeau

La Galerie d’Art Marie-Josée Primeau, située dans le Vieux-Montréal, de l’artiste peintre Marie-Josée Primeau, reconnue à l’échelle internationale, est heureuse de partager son atelier intégré à sa Galerie d’Art. Inspirée par l’être humain et sa diversité culturelle, l’artiste exprime et transpose ses émotions au contact de ses mains sur chacune des fibres du canevas afin de créer des textures, mouvements, couleurs et lumières.

À la Galerie Primeau dans le Vieux-Montréal, au 383 Notre-Dame Ouest, l’artiste peintre Marie-Josée Primeau propose un concept unique, donnant l’occasion aux amateurs d’art de vivre le processus de création des œuvres.

Lors de l’inauguration, on apercevait l’artiste peintre Marie-Josée Primeau avec Pascale Bourbeau, chanteuse, peintre et ancien mannequin.

Marie-Josée Primeau est entourée de l’ancien capitaine du Canadien Yvan Cournoyer, qui a sabré la première bouteille de champagne, et de son épouse, Evelyn.

Lors de l’évènement pour souligner le 30e anniversaire du Centre nautique Pierre Plouffe Tremblant, les partenaires de l’entreprise, Sylvie Mayrand et Pierre Plouffe, sont en compagnie de la Dre Judith Leroux, qui a travaillé pendant de nombreuses années au centre.

Le tournoi de golf Hamster au profit de la Fondation Maman Dion et de MIRA a récolté la somme de 191 000 $. Dans l’ordre habituel, on voit François Milette (Hamster), Martin Deschênes (Fondation maman Dion), Claudette Dion, Denis Mathieu (Hamster), Nicolas St-Pierre (Mira) et Philippe Angers (Mira).

Le 32e Tournoi de golf de la Fondation Jeunes en Tête a amassé 600 000 $. Éric Bujold (président du CA de la Fondation) est en compagnie de la directrice générale de la Fondation, Mélanie Boucher, du président du comité, Stéphane Lavigne (GDI), et des présidents d’honneur, Marc Brassard (Héroux-Devtek) et Jean-Yves Bourgeois (Mouvement Desjardins).