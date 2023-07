GSP honoré de venir en aide à Elon Musk

Georges St-Pierre ne craint pas que le fait de venir en aide au controversé homme d’affaires Elon Musk, dans sa quête d’un combat face à un autre milliardaire qui divise, Mark Zuckerberg, vienne ternir un brin son image impeccable.

• À lire aussi: Georges St-Pierre revient avec une nouvelle mentalité: «Je ne veux plus combattre pour essayer de prouver que je suis l’homme le plus fort au monde»

Depuis un moment, les deux magnats sont en compétition au point où ils souhaiteraient en découdre lors d’un combat. La forme de ce duel hypothétique, ainsi que le lieu et la date, demeurent flous, mais St-Pierre a déjà choisi son camp.

Lorsqu’il a entendu parler de cette histoire, le combattant a écrit à Musk pour lui témoigner son admiration en lui proposant son aide à l’entraînement. Musk ne s’est pas fait prier pour accepter cette main tendue.

«Je ne sais pas si le combat va vraiment se produire. Tout ce que je peux dire, c’est que j’admire beaucoup Elon Musk pour les choses qu’il a faites, les choses qu’il a accomplies dans sa vie et les idées qu’il supporte», a d’abord expliqué GSP, en entrevue téléphonique avec le Journal.

«Je savais qu’il avait un problème avec Zuckerberg, qui a beaucoup d’expérience en arts martiaux. J’ai dit à Elon Musk que s’il avait besoin d’aide, j’étais là pour lui. On a fait un entraînement et on a eu beaucoup de plaisir. S’il a encore besoin d’aide il a mon numéro et il peut m’appeler n’importe quand», a signalé l’athlète qui se maintient toujours dans une forme splendide.

Des idées, mais pas toutes les idées!

St-Pierre est reconnu comme un type ouvert d’esprit et il importe pour lui de spécifier que s’il se range pleinement derrière certaines idées de Musk, d’autres lui plaisent moins.

«Il y a toujours des choses avec lesquelles tu es d’accord et d’autres avec lesquelles tu n’es pas d’accord. Il n’y a aucun de mes amis avec qui je suis d’accord à 100% en frais d’idéologies.

«Elon a des idées que je pense importantes, comme la liberté d’expression. Je considère que c’est fondamental. Ça ne veut pas dire que je supporte tout ce qu’il dit», a-t-il insisté.

«Ce sont des questions politiques et pour moi, tout n’est pas tout rouge ou tout bleu. Je suis toujours du genre à être en accord avec certaines choses d’un bord et certaines choses de l’autre. Je ne suis pas un extrémiste.»

Durant sa conférence de presse jeudi à Las Vegas, St-Pierre a décrit Musk à l’entraînement comme «plus fort que le commun des mortels et très dur».