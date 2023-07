Imagine Dragons : 4 choses à savoir sur le groupe qui tente de donner un spectacle pour la 3e fois sur les Plaines

Pour la troisième fois en quatre ans, Imagine Dragons tentera de donner un concert complet sur les plaines d’Abraham, vendredi. Espérons que ça fonctionne parce que le retour du groupe américain est assuré d’attirer une immense foule. Voici 4 choses à savoir sur les créateurs de Believer.

Vaincre la guigne des Plaines

En 2019, un violent orage avait interrompu la prestation des dragons après seulement deux chansons, mais pas avant que Dan Reynolds eut fait plaisir à ses admirateurs en chantant torse nu sous la pluie. En 2020, la COVID-19 a mis un terme aux espoirs de retrouvailles hâtives au Festival d’été. La troisième tentative, la bonne? Pour le moment, Environnement Canada prévoit des averses, mais en après-midi. Devraient-ils éviter de chanter Thunder ? On n’est jamais trop prudent...

Une machine à succès

Si Dame Nature collabore, Imagine Dragons pourra nous asperger d’une pluie de... succès. Depuis la sortie en 2012 de l’album Night Visions, la formation de Las Vegas a pris ses aises dans les hauteurs des palmarès. Radioactive, Believer, Thunder, Whatever It Takes et Natural ont toutes été des numéros 1. À l’ère de la musique en ligne, le quatuor formé du chanteur Dan Reynolds, du guitariste Wayne Sermon, du bassiste Ben McKee et du batteur Daniel Platzman peut se targuer d’avoir vendu 75 millions d’exemplaires de ses albums.

Difficile de faire de la pop

Comme plusieurs autres artistes ayant connu de grands succès populaires, Imagine Dragons compte son lot de détracteurs. En entrevue à Billoboard, Dan Reynolds a rappelé que créer de la bonne musique pop est «pas mal complexe». «Ça m’amuse quand les gens me disent: j’aurais pu faire de la pop, mais j’ai choisi un autre style. De la grande pop? Des chansons qui durent? Pour vrai, c’est difficile.»

Le grand cœur de Dan

Il a le monde à ses pieds, mais le cœur à la bonne place, Dan Reynolds. Une preuve? Présent à un spectacle dans un bar de Hollywood, il y a quelques semaines, le chanteur a eu vent qu’une adolescente de 16 ans en rémission d’un cancer se trouvait dans la foule avec ses proches. Il est monté sur scène, a demandé à l’humoriste de lui passer le micro et lui a chanté Whatever It Takes. «Je suis fier que tu sois là ce soir. [...] Que ta vie soit longue et en santé. Plein d’amour à toi», a ensuite dit Reynolds à la jeune fille de 16 ans, tout émue de ce geste d’une grande générosité.