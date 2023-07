Jour 2 du Festival d’été: Roxane Bruneau aussi drôle que talentueuse

Les spectateurs qui ont pris d’assaut le parc de la Francophonie ce soir sont passés du rire aux larmes à de multiples reprises lors de la prestation de Roxane Bruneau.

Ils étaient près de mille à scander: «ROXANE, ROXANE, ROXANE», au moment où la tête d’affiche est embarquée sur scène.

Après avoir débuté en force avec À ma manière, la native de Delson, en Montérégie, a troqué son rôle de chanteuse pour celui d’humoriste.

«La prochaine chanson, c’est le genre de chanson que t’es plus capable d’entendre à la radio», a-t-elle lancé à la foule, pour introduire son mégasuccès Aime-moi encore. Elle a poursuivi en racontant la fois où elle s’est présentée à la caisse d’un commerce alors que cette chanson jouait à la radio.

«La caissière ne comprenait rien; j’étais devant elle, mais elle m’entendait à la radio», a-t-elle dit à la foule, qu’on entendait rire plus que dans certains spectacles d’humour.

Ses admirateurs n’étaient visiblement pas tannés d’entendre ce titre, puisqu’ils l’ont accompagnée sur chaque rime.

Alexandre Caputo

Chanson inédite

Roxane Bruneau a présenté Côté passager à ses admirateurs. Le titre, à saveur plus rock que ce que l’artiste offre habituellement, se retrouvera sur son prochain album, attendu pour l’automne. Comme sur la chanson Le blues du musicien, elle a interprété ce son inédit avec profondeur et émotion.

C’est avec tout son charisme et son talent que la chanteuse a mis la foule dans sa poche. Les pères de famille, nombreux sur place, chantaient les succès avec la même précision que les enfants qui étaient perchés sur leurs épaules.

Alexandre Caputo

La polyvalence de Tyler Shaw

Acteur, mannequin, musicien et chanteur; décidément, l’art de la performance n’a pas de secret pour le Canadien Tyler Shaw.

Celui qui en était à sa deuxième présence sur les scènes du Festival d’été a eu droit à un parc de la Francophonie qui commençait à se remplir pour sa prestation. L’anglophone s’est adressé à son public dans un français plus qu’acceptable.

«Bonjour Québec! Je suis tellement heureux d’être ici», a-t-il déclaré avant d’interpréter le titre Wicked. «C’est [mon français] toujours plus fluide après quelques verres», a-t-il ensuite lancé à la foule, en rigolant.

Le chanteur pop a su éviter la redondance dans le type de chansons présentées. Passant de la balade Love you still; version romantique de abcdefu de Gayle, à la plus rythmée The middle; reprise de Zedd, Maren Morris et Grey, il y en avait pour tous les goûts.

Alexandre Caputo

Bobby Bazini prépare sa prochaine tournée

Avec son nouvel album, Pearl, prévu pour le 25 août, ainsi que la tournée Move Away qui tire à sa fin, Bobby Bazini s’est permis de tâter le terrain avec du nouveau matériel.

Le titre Take it on me, qui figurera sur ce prochain opus, avait de quoi rendre impatients les partisans qui l’attendent.

La voix geignarde, mais toujours sur la bonne note, du chanteur de Mont-Laurier, mélangée à celles de ses choristes et aux notes de la harpe qui se trouvait sur scène, donnait aux spectateurs un sentiment d’intimité, et ce, même s’ils étaient plusieurs centaines.

Le fait saillant de la prestation fut sans contredit l’interprétation de I wonder, tirée de l’album Better in time. Seul sur scène avec sa guitare sèche, Bobby Bazini a mis toute son émotion dans sa voix. On pouvait voir les admirateurs se bercer tranquillement de gauche à droite, au rythme de la musique.

Bobby Bazini sera de retour à Québec en décembre, où il foulera les planches du Grand Théâtre.

Alexandre Caputo

Un rêve qui se réalise

Sophia Bel peut maintenant dire mission accomplie. La native du Michigan, qui a été élevée par un père québécois et une mère américano-hollandaise, a déclaré ce qui suit à la foule.

«Je rêve de jouer au FEQ depuis que je suis toute petite, je suis tellement contente d’être ici.»

Tout en jouant de la guitare électrique, la chanteuse a mis sa douce voix à profit sur la chanson Demons, qu’elle a coécrite avec Ariane Moffatt. Elle a ensuite emprunté un classique à sa collègue, en interprétant Point de mire. La saveur rock que Sophia Bel a amenée à cette chanson fut fort rafraîchissante.

Inspirée par le punk rock du début des années 2000, la chanteuse aurait formé un duo hors pair avec Avril Lavigne lors de ses dernières chansons. Même en poussant sa voix, l’artiste derrière le single First date est demeurée gracieuse et en contrôle.

Alexandre Caputo

Une voix à la Adele

La chanteuse d’origine crie Siibii a créé une belle surprise, en début de soirée au parc de la Francophonie. Originaire de Mistissini, communauté autochtone située à une heure au nord de Chibougamau, Siibii s’est exécutée d’un ton mélancolique, qui pouvait faire penser aux Lana Del Rey et Adele de ce monde.

Les partisans étaient malheureusement peu nombreux pour assister à sa performance, qui méritait d’être vue.