LNH: Matt Duchene en veut à son ancienne équipe

Les matchs opposant les Stars de Dallas aux Predators de Nashville risquent d’être intéressants à suivre la saison prochaine, puisqu’un des protagonistes en cause semble garder une rancune contre l’équipe du Tennessee.

Le vétéran Matt Duchene détenait une entente valide jusqu’en 2025-2026 avec les «Preds», mais ceux-ci ont racheté son contrat d’une valeur annuelle moyenne de 8 M$ peu avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Rendu ainsi disponible bien malgré lui, il a ensuite signé un pacte d’un an et de 3 M$ au Texas.

Certes, l’attaquant doit accepter le tout, qu’il le veuille ou non. Au cours d’une conférence de presse, jeudi, il a émis des propos quelque peu contradictoires. S’il a dit ne pas prendre la décision de Nashville de manière personnelle, il a en revanche déclaré que son niveau de motivation sera élevé quand il affrontera son ancien club.

«Lorsqu’une organisation vous mentionne qu’elle ne veut plus de vous, c’est difficile, n’est-ce pas? Ce sont les affaires et c’est le cas pour le sport. Cependant, le hockey reflète ce que nous, les gens, sommes. Je suis un joueur depuis l’âge de 2 ans et voilà comment je m’identifie», a-t-il indiqué en exprimant son intention de se concentrer sur le boulot à abattre.

Succès collectif à venir?

La bonne nouvelle pour le troisième choix au total du repêchage de 2009 de la Ligue nationale de hockey, c’est qu’il débarque dans une formation habituée aux longs parcours éliminatoires. Dallas a atteint la finale de l’Association de l’Ouest cette année, après avoir perdu en finale de la Coupe Stanley en 2020.

«Je n’ai pas obtenu beaucoup d’occasions de gagner durant ma carrière; j’ai accédé au deuxième tour une fois. Cela me frustre et tout ce que je peux dire, c’est que ça donne un mauvais goût, a-t-il considéré. Il est excitant de me retrouver avec cette équipe qui semble toujours aller loin en séries.»

Les retrouvailles entre Duchene et les Predators sont fixées au 23 décembre, au Bridgestone Arena.