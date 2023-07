Marcher et aider en même temps!

Saviez-vous que l’activité physique est un excellent moyen de maintenir une bonne santé physique et psychologique ? Elle contribue notamment à réduire les risques de développer un cancer, et permet aux personnes atteintes d’avoir une meilleure qualité de vie par la diminution de la fatigue et du stress inhérents à la maladie, ainsi que des douleurs. La marche est une activité physique accessible à tous, et selon une étude récente menée par l’Université Harvard, aussi peu que 7500 pas par jour suffisent à diminuer le taux de mortalité.

On est heureux de vous annoncer la tenue de la 6° édition de « La marche du grand défoulement » présentée cette année par Desjardins en association avec la Fondation québécoise du cancer dont la chanteuse Guylaine Tanguay est le porte-parole. Pour participer à ce moment festif et rassembleur et manifester votre soutien aux personnes qui traversent ou qui ont traversé l’épreuve du cancer, vous pouvez vous inscrire, que ce soit seul(e), en équipe, en famille, avec vos amis(es) ou vos collègues.

La Fondation québécoise du cancer

Quelle occasion rêvée de se faire du bien à soi en même temps qu’aux personnes atteintes ! Les marches auront lieu le 9 septembre à Montréal, le 10 septembre à Trois-Rivières, à Québec, à Gatineau et en Abitibi- Témiscamingue, et le 23 septembre à Granby. On s’inscrit sur le site : lamarchegd.ca