Nous avons comparé ces 6 modèles de climatiseurs et refroidisseurs d’air pour vous

La chaleur perturbe votre sommeil, votre bien-être et votre humeur. Vous avez besoin d’une solution d’appoint rapide pour arrêter de suffoquer ? On vous propose un guide en 4 points pour trouver votre allié fraîcheur !

Il existe deux types de climatiseurs faciles à installer. Le climatiseur de fenêtre se place dans l’ouverture d’une fenêtre, ce qui exige une certaine compatibilité de grandeur. Vous devrez recouvrir l’ouverture restante afin d’éviter les fuites d’air frais. Le climatiseur portatif est un appareil déplaçable muni d’un tuyau d’échappement qu’il faut raccorder à une fenêtre pour évacuer l’air chaud.

1. Pièce à climatiser : La superficie est importante, mais aussi l’ensoleillement qu’elle reçoit, les gros appareils qui s’y trouvent et les fenêtres existantes.

2. Puissance : Elle se calcule en BTU/h (mesure de la quantité de chaleur que le climatiseur peut extraire). Habituellement, on compte environ 20 BTU par pied carré. Il n’est pas avantageux de choisir un climatiseur trop fort pensant que la pièce sera plus fraîche. Il arrêtera et repartira trop souvent augmentant ainsi la consommation d’énergie.

3. Efficacité énergétique : Trouvez l’étiquette ÉnerGuide sur la boîte et vérifiez la cote CEER. Plus la cote est élevée, moins l’appareil consomme d’énergie pour produire la même puissance de rafraîchissement. La certification EnergyStar est apposée quand le modèle est d’une haute efficacité énergétique (consommation de 10 % de moins d’énergie environ).

4. Bruit : Vivre au frais dans une pelle de tracteur n’est pas votre souhait. Visez un son quelque part entre celui d’un lave-vaisselle (environ 40 dB) et une laveuse (60 et plus dB).

AUTRE SOLUTION : LES REFROIDISSEURS D’AIR

Voilà un excellent compromis ! Ils sont plus efficaces que les ventilateurs, qui ne font que faire circuler l’air sans le refroidir, et plus économiques et écologiques qu’un climatiseur. Peut-être moins puissant, mais ils offrent une solution intéressante. En effet, ils font baisser le mercure selon le principe de rafraîchissement par évaporation : une version améliorée du truc de la serviette mouillée sur un ventilateur. L’appareil absorbe l’air chaud, le fait passer sur l’eau froide ce qui cause l’évaporation de l’eau qui, elle, provoque une baisse de température de l’air qui est, ensuite, renvoyé dans la pièce. Et pas besoin de tuyau raccordé à une fenêtre. Il est libre d’attache ! Déplacez-le dans la chambre la nuit, dans votre bureau le jour, par exemple.

De plus, les appareils sur le marché combinent plusieurs fonctions. Plusieurs sont aussi des purificateurs d’air. Pour notre été enfumé, voilà une option à considérer.

MODÈLES À COMPARER

Les prix varient énormément. L’investissement peut valoir le coup surtout si vous avez une bonne garantie.

LE CONFO

Photo tirée du site web canadiantire.ca

Climatiseur portatif For Living

471,99 $ — Canadian Tire

Sa puissance de 7000 BTU lui permet de rafraîchir une pièce de 300 pi2. Polyvalent, il est aussi un déshumidificateur et un ventilateur. Muni d’une minuterie programmable, d’une manette et de roulettes, il assure votre confort partout... tant qu’il y a une fenêtre pour fixer le tuyau d’échappement (trousse et tuyau fournis).

LE 3 EN 1

Photo tirée du site web homedepot.c

Refroidisseur d’air Costway

263 $ — Home Depot

Trois modes de fonctionnement (refroidisseur, humidificateur et purificateur), avec 4 vitesses au choix ! Vous devriez sentir un changement d’air chez vous. Il est possible de minuter l’appareil qui est toutefois un peu plus bruyant (60 dB).

LE CONVENTIONNEL

Photo tirée du site web walmart.ca

Climatiseur de fenêtre Midea

325 $ — Walmart

Le confort au bout de vos doigts et votre voix avec ce climatiseur de 8000 BTU (350 pi2) doté d’un contrôle intelligent via une application ou par commande vocale. Les accessoires de montage sont fournis. Il est certifié Énergy Star et offre 3 modes de rafraîchissement et 3 intensités de ventilation.

LA TOUR

Photo tirée du site web walmart.ca

Refroidisseur HomCom

219,99 $ — Walmart (*prix présentement réduit à 169,99 $)

Cette tour pivotante rafraîchira une pièce de 215 pi2. Comme l’appareil est muni d’un bac à glace (avec deux moules inclus), l’air devrait être encore plus frais. Une minuterie ajoute une possibilité de réglage agréable, notamment pour la nuit.

LE LUXUEUX

Photo tirée du site amazon.ca

Climatiseur portable Black & Decker

605 $ — Amazon

Le réglage permet de refroidir effica-cement une pièce de 450 pi2 (10 000 BTU). Côté entretien, rincez le filtre à l’eau tout simplement. Il est un peu imposant (41,9 x 29,2 x 66 cm), mais reçoit de très bons commentaires. Il est muni d’une minuterie et une télécommande et d’un kit d’installation permettant la pose aux fenêtres tant verticales qu’horizontales.

LE VERTICAL

Photo tirée du site renotdepot.ca

Climatiseur de fenêtre 8000 BTU Danby

499,99 $ — Réno-Dépôt

Les climatiseurs de fenêtre sont majoritairement horizontaux, mais quelques modèles sont verticaux comme celui-ci ! Certifié Énergy S, il refroidit une aire de 350 pi2 et offre une circulation d’air dans 4 directions. Le commutateur d’économie d’énergie permet une bonne efficacité énergétique. Commande électronique, télécommande et minuterie font partie des fonctionnalités.