Patrick Bruel: deux spectacles au Québec et un rosé

Patrick Bruel fait actuellement un passage éclair au Québec; le chanteur, qui sera en spectacle aux Grand Crus Musicaux de Saguenay samedi et au FESTIVOIX de Trois-Rivières dimanche, en profite pour lancer son vin rosé LEOS dans les SAQ.

À quoi peut-on s’attendre de vos deux spectacles du week-end?

«Chaque fois que je vais au Saguenay, c’est très convivial et festif, et clore le FESTIVOIX, c’est une place très honorifique. Je vais faire quelques chansons du nouvel album, mais essentiellement des chansons que les gens connaissent et attendent.»

Vous êtes heureux d’être de retour au Québec?

«Franchement, toutes les occasions sont bonnes pour venir ici. J’ai dit à mes musiciens en France: ça vous dit un petit voyage au Québec? Dans la vie, tu as tendance à aller là où les gens t’aiment. Ici, on me lance systématiquement des sourires.»

Vous en profitez pour lancer votre vin rosé LEOS millésime 2022. On ignorait que Patrick Bruel était aussi vigneron! C’est une façon pour vous d’être créatif autrement?

«On a lancé ce vin en France sur plusieurs territoires et au Québec, la SAQ s’y est intéressée. J’en parle avec beaucoup de plaisir. Le vin a reçu plusieurs récompenses en France et même déjà ce matin au Québec: le rosé de l’année par le réseau Bacchus. C’est une aventure très émotionnelle, car la cuvée Augusta, c’est pour ma maman.»

Parlez-moi de votre dernier album, Encore une fois, lancé en novembre dernier.

«Je dirais qu’il n’y a pas mieux pour faire connaissance avec moi. Cet album, c’est beaucoup de choses. Cette période de confinement a changé beaucoup de choses; les gens, soi, la nature, l’urgence des choses. J’y parle de tout cela. Plus je l’écoute et plus je l’aime. Il sera le plus important de tous mes albums. Je reviendrai le présenter sur scène au Québec l’automne prochain.»