Une liaison entre Kim Kardashian et Tom Brady?

Le party en blanc ayant réuni une pléiade de célébrités dans la région des Hamptons la fin de semaine dernière continue de faire jaser et la plus récente rumeur, plutôt croustillante, risque de susciter l’attention des admirateurs de Tom Brady et de Kim Kardashian.

Effectivement, le quotidien «Daily Mail» a cité une source qui a fait état d’un rapprochement entre ces personnalités connues. Le duo aurait vécu des moments de flirt à la fête du président et chef de la direction de la compagnie Fanatics, Michael Rubin, à l’intérieur de son luxueux manoir de 50 millions $. Le journal a avancé que les deux principaux concernés ont été vus ensemble à la plage en journée, en plus de danser ensemble pendant l’événement.

Cependant, un représentant de l’ancien quart-arrière a nié toute relation amoureuse dans ce cas. «Kim et Tom ont des amis et des partenaires d’affaires communs, mais ils ne se fréquentent pas», a mentionné une source au site de l’émission américaine «Entertainment Tonight».

«Ils ont interagi, car Kim souhaite acheter une propriété située dans un secteur où se trouve un chalet de Tom», a-t-elle renchéri en précisant que la paire entretient des liens d’amitié.

Brady, 45 ans, a scellé son divorce avec Gisele Bundchen en octobre 2022, tandis que Kardashian, 42 ans, en a fait de même avec Kanye West dans le mois suivant.