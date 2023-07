Riposte contre Meta : pourquoi le Québec demeure le mouton noir?

Le mouvement de boycottage entamé au Québec contre Facebook et Instagram par Québec, les villes, des sociétés d’État et les médias est largement resté circonscrit à l’intérieur de nos frontières.

• À lire aussi: Blocage des nouvelles: Québecor, Cogeco et La Presse cessent leurs placements publicitaires sur Meta

Mis à part le Toronto Star et le National Post qui sont entrés dans la danse jeudi, la classe politique, médiatique et d’affaires canadienne n’a pas suivi l’exemple en mettant fin à l’achat de publicités aux plateformes de Meta.

Pour le politologue de l’Université Laval Éric Montigny, il ne fait pas de doute que la «cohésion sociale» est plus importante au Québec, et qu’elle y est pour quelque chose.

«Les plus petites nations ont une plus grande cohésion sociale lorsqu’il y a un enjeu qui nécessite de se serrer les coudes» pour mieux «défendre leur identité», explique-t-il.

«Les médias sont un miroir d’une société : quand on attaque les médias d’une société, on attaque aussi la société.»

M. Montigny suggère que le Canada anglais n’a pas «le même rapport à l’information» puisque les médias américains y sont pratiquement dominants.

Philippe Gendreau, enseignant en éthique des médias au secondaire qui vient de publier «GAFAM : le monstre à cinq têtes», estime que cette dépendance aux nouvelles américaines fait en sorte que «les Canadiens anglais ne sont peut-être pas aussi sensibles aux enjeux d’indépendance et de protection culturelle que nous».

«Ils ont CNN et Fox News et une panoplie d’autres médias américains qui parlent leur langue, alors que nous on est habitués à consommer de la nouvelle plus locale», dit-il.

«J’ai l’impression qu’on a le réflexe de la résistance au Québec. C’est comme si la société pouvait se lier rapidement quand il est question d’enjeux culturels», dit-il.

Celui-ci pointe vers le Digital News Report, produit par le Reuters Institute for the Study of Journalism, qui démontrait l’année dernière que les francophones accordent systématiquement plus de confiance aux médias que leurs concitoyens anglophones au Canada.

Le PDG de Médias d’info Canada, Paul Deegan, a «salué» le leadership du Québec et plus spécifiquement du patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, premier chef d’une grande entreprise à annoncer l’arrêt des publicités sur les plateformes de Meta.

«Notre message aux premiers ministres tout autour du Canada, aux maires des grandes villes, aux grandes entreprises, est de suivre l’exemple sur la position d’avant-garde des grands leaders du gouvernement et des entreprises du Québec, qui ont pris une position forte», lance M. Deegan.

Qui va cesser de placer des publicités sur Facebook et Instagram?

Politique

Le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Québec

D’innombrables villes québécoises (Montréal, Québec et Trois-Rivières, entre autres)

L’Union des municipalités du Québec

Sociétés d’État québécoises

La SAQ

Hydro-Québec

Loto-Québec

Médias

Québecor

Cogeco

La Presse

Radio-Canada/CBC

National Post

Toronto Star

Affaires