«S'il y en a un qui peut remplacer Patrick Roy, c'est bien lui»

Le mandat qu’a accepté Éric Veilleux en est tout un: celui de succéder à Patrick Roy. Mais pour son ancien adjoint avec les Mooseheads d'Halifax, Sylvain Favreau, il n’y a pas de candidats mieux outillés que lui pour s’acquitter de cette tâche.

Favreau, qui a récemment accepté le poste d’entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, a travaillé avec Veilleux lors de sa seule saison à la barre des Mooseheads, en 2018-2019.

Il a alors appris à connaître un entraîneur «passionné et qui a le souci du détail», mais qui est aussi confiant en ses moyens.

«Si une personne peut remplacer Patrick Roy, c’est bien lui, a-t-il assuré lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal. Je suis plus que confiant qu’il va être en mesure de relever ce défi. C’est quelqu’un qui a un niveau de confiance élevé en lui-même et qui a les connaissances pour le justifier. Il a tout ce qu’il faut pour gérer des joueurs de niveau junior.»

Un bagage d'expérience

Dans les jours menant à l’annonce, le directeur général des Remparts de Québec avait mis l’accent sur l’importance que le prochain entraîneur-chef de l’équipe ait de l’expérience.

Une autre case que coche Veilleux, selon Favreau.

«Il amène un bagage d’expérience professionnelle. Il a été entraîneur adjoint et entraîneur-chef dans la Ligue américaine de hockey. Notre travail, dans le junior, c’est de développer les jeunes pour qu’ils atteignent le prochain niveau. Si quelqu’un sait ce que ça prend pour s’y rendre, c’est bien Éric.»

Un passionné

Veilleux s’est forgé, au fil des ans, la réputation d’un entraîneur strict et dur. Ce qui n’est pas tout à fait faux, acquiesce Favreau, mais il apporte un bémol.

«C’est un entraîneur passionné et qui a le souci du détail. Il demande le maximum de ses joueurs, mais il le fait de la bonne façon. C’est aussi un entraîneur qui est capable de faire confiance à ses adjoints et il leur en donne beaucoup. Il a soif d’idées nouvelles. C’est un entraîneur de carrière et d’expérience qui sait où il s’en va. J’ai beaucoup grandi en coachant avec lui et c’est devenu un ami.»

En 2019, les Mooseheads accueillaient le tournoi de la Coupe Memorial. L’équipe avait atteint la finale de la Coupe du président, s’inclinant face aux Huskies de Rouyn-Noranda, puis s’était aussi rendue jusqu’au match ultime de la Coupe Memorial, baissant à nouveau pavillon devant leurs rivaux de l’Abitibi.

«Je l’ai vu personnellement, en 2019, il a soutiré le meilleur de chaque joueur toute l’année, et ce, jusqu’à la Coupe Memorial.»